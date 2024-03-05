كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة-2024): فريق وكالة الأنباء الجزائرية في المجموعة الرابعة

الجزائر - سيلعب فريق وكالة الأنباء الجزائرية في المجموعة الرابعة خلال الطبعة الثالثة من دورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة بعد عملية سحب القرعة التي جرت, اليوم الثلاثاء بقاعة المحاضرات التابعة للمركب الاولمبي محمد بوضياف (الجزائر), بحضور ممثلي الاندية المشاركة في الدورة التي ستنطلق في اليوم الثاني من شهر رمضان-2024 وتشرف عليها المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين.

وبالإضافة إلى وكالة الأنباء الجزائرية, تضم المجموعة الرابعة فريق القناة الاذاعية الثانية وجريدة أخبار الوطن والايام الجزائرية.

وستتنافس الفرق الأربعة في شكل بطولة مصغرة, على أن يتأهل صاحبا المركز الاول والثاني إلى الدور الثاني بالإضافة إلى الفرق الاربعة الاحسن في ترتيب المجموعات الست في نهاية الدور الاول.

وستجرى الطبعة الثالثة لدورة كرة القدم داخل القاعة,خلال شهر رمضان الكريم بالقاعة البيضوية التابعة للمركب الاولمبي -محمد بوضياف- بالجزائر العاصمة, بمشاركة 24 فريقا, تم توزيعها على ست مجموعات .

الدورة كلها ستلعب بالقاعة البيضوية, في سهرات رمضانية. وحسب القوانين المعمول بها, كل فريق يسمح له بامتلاك تعداد يضم 12 لاعبا كأقصى حد, الى جانب ثلاثة مسيرين.

الدورة مفتوحة للصحفيين المنتمين لمختلف المؤسسات الإعلامية, علاوة عن المصورين.

وقد خصص المنظمون يوم الخميس 13 مارس كموعد للافتتاح الرسمي للمنافسة التي يرعاها الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين (UNEP), فيما سيتم تحديد البرنامج الكامل للمنافسة في الساعات المقبلة.

وتدخل هذه الدورة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة, المصادف لتاريخ 3 مايو من كل سنة.

وتعكف اللجنة المنظمة لهذا الموعد الرياضي, على إنجاح الدورة كونها تعتبر حفلا للم الشمل بين زملاء العائلة الاعلامية الرياضية.

وفيما يلي نتائج عملية سحب القرعة:

المجموعة الاولى : كانال ألجيري (صاحب اللقب), ديزاد ماتش, تلفزيون الوطنية, جريدة الشعب.

المجموعة الثانية : التلفزيون الوطني 2, قناة الحياة, جريدة الفجر, الاخبارية.

المجموعة الثالثة : قناة الشروق نيوز, دزاير توب, قناة النهار, الموقع الالكتروني انتر نيوز.

المجموعة الرابعة: وكالة الأنباء الجزائرية, القناة الاذاعية الثانية وجريدة أخبار الوطن والايام الجزائرية

المجموعة الخامسة : الاذاعة 1, قناة الجزائر الدولية 24, المركز الدولي للصحافة، القناة التاسعة.

المجموعة السادسة : التلفزيون الوطني 1, جريدة كرة نيوز, قناة الهداف, التلفزيون الجزائري 4.