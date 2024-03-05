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كرة القدم داخل القاعة: مشاركة 24 فريقا من مختلف وسائل الإعلام في الدورة الثالثة للصحافة الرياضية الجزائرية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 مارس 2024 13:03     الفئـة : رياضــة

الجزائر- تعرف الطبعة الثالثة لدورة كرة القدم داخل القاعة للصحافة الرياضية لسنة 2024، مشاركة 24 فريقا يمثلون مختلف وسائل الإعلام الوطنية، من بينها وكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، حسبما كشفت عنه المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، التي تنظم الحدث إحتفالا باليوم العالمي لحرية الصحافة، المصادف لـ3 مايو من كل سنة.

و تقام هذه الدورة, التي تجرى القرعة الخاصة بها اليوم الثلاثاء بقاعة المحاضرات للمركب الأولمبي -محمد بوضياف-, ابتداء من اليوم الثاني لشهر رمضان الكريم والمستمرة الى غاية نهاية الشهر الفضيل بالقاعة البيضوية التابعة للمركب الأولمبي بالعاصمة.

و أوضح مدير الدورة, مراد هاشمي أن "ممثلي الفرق الـ24 المشاركة هي مدعوة لحضور عملية القرعة من أجل التعرف أيضا على المعلومات المتعلقة بالدورة, على غرارقانون, ونظام المنافسة, مواقيت اللقاءات من البداية الى غاية النهائي".

و يشترط على كل فريق ألا يتجاوز عدد لاعبيه 12, اضافة الى 3 مسيرين, ومن تحق له المشاركة هم الصحفيون, المصورون الفوتوغرافيون ومصورو الكاميرات والتقنيون, حسبما أوردته المنظمة في بيان لها, مشيرة الى ان هذه الدورة التي باتت تقليد, ستكون حفلا بالنسبة لقطاع الاعلام.

و لإنجاح هذا الحدث, أبرمت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين عقد شراكة وتمويل, بالتسمية, مع الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين.

و أوردت اللجنة المنظمة بأنها "ستعكف على توفير أفضل الظروف لهذه الطبعة التي ستكون فضاء أخويا للالتقاء بين الزملاء من مختلف وسائل الاعلام".

 

قائمة الفرق المشاركة في هذه الدورة:

 

و كالة الأنباء الجزائرية, القناتان الأولى و الثانية (الإذاعة الجزائرية), قناة الحياة, قناة النهار, قناة الشروق, قناة الهداف, جريدة الشعب, جريدة الفجر, جريدة كرة نيوز, قناة الوطنية, الاخبارية, الأيام الجزائرية, جريدة اخبار الوطن, القنوات الأولى, الثانية, الرابعة والتاسعة (التلفزيون الجزائري), دزاير ماتش, دزاير توب, الموقع الالكتروني انتر نيوز, المركز الدولي للصحافة,  كنال الجيري, وقناة الجزائر الدولية 24.

آخر تعديل على الثلاثاء, 05 مارس 2024 13:41
كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم داخل القاعة: مشاركة 24 فريقا من مختلف وسائل الإعلام في الدورة الثالثة للصحافة الرياضية الجزائرية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 مارس 2024 13:03     الفئـة : رياضــة   شارك

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