Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ألعاب القوى لذوي الهمم (الجائزة الدولية الكبرى لتونس): الجزائر ممثلة ب39 رياضي و رياضية في موعد تونس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 مارس 2024 12:52     الفئـة : رياضــة

الجزائر- يمثل تسعة وثلاثون (39) رياضيا، من بينهم إحدى عشرة (11) رياضية، الجزائر، في فعاليات منافسات الجائزة الكبرى الدولية الثالثة عشر لألعاب القوى لذوي الإحتياجات الخاصة، المقررة بتونس في الفترة الممتدة من 5 إلى 7 مارس بمشاركة حوالي 300 رياضي يمثلون حوالي 30 دولة، حسب ما أفادت به اللجنة المنظمة.

و تحسبا لهذا الموعد التنافسي التقليدي, قرت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى,- فضلا عن أبطال العالم والألعاب البارالمبية - إشراك رياضيين من الفريق الوطني الثاني (ب), وعدد من المواهب الشابة التي تتمتع بمستوى فني محترم للغاية وإمكانات تؤهلهم لتحقيق نتائج جدية لرياضة المعاقين الجزائرية مستقبلا.

و ستكون منافسات هذه الجائزة بمثابة نقطة متجددة لأغلب الرياضيين المشاركين, من أجل تحسين ارقامهم كل في اختصاصه, تحسبا لبطولة العالم المقررة بمدينة كوبي اليابانية شهر مايو المقبل واهم من هذا تحقيق نتائج تؤمن لهم الحصول على تأشيرة التأهل للألعاب البارالمبية المقبلة (باريس 2024).

و بعيدا عن الجانب التنافسي, ستكون الفرصة سانحة للدول الحاضرة لتصنيف رياضييها الجدد أو تأكيد تصنيف من يحتاج لذلك من الذين لا تزال أسماؤهم موضوعة في خانة "المراجعة", حتى يتسنى لهم الانخراط بسهولة في المسابقات الدولية المقبلة والمدرجة في برنامج اللجنة البارالمبية الدولية.

و تجدر الاشارة في هذا السياق ان التصنيف يعد امرا اساسيا في مسار الرياضيين من فئة ذوي الهمم, لأنه بدونه لا يمكن لأي رياضي أن يشارك في مسابقة دولية معتمدة من قبل الهيئة الدولية.

و بهذا الخصوص, اوضحت الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة انه : "سيكون هناك من بين الرياضيين الذين تم اختيارهم للمشاركة في لقاء تونس من ينبغي تصنيفهم لأول مرة ومن يتم تسجيلهم للمراجعة (التصنيف الخاضع للمراجعة)".

و معلوم, أن الوفد الرياضي الجزائري المكون من 54 شخصا, كان قد تنقل الى تونس قبل أيام من اجل تمكين للرياضيين من مواصلة التحضيرات بعين المكان وعدم تضييع الحصص و المواعيد  الخاصة بإعادة التصنيف.

و من هذا المنطلق, فان البعثة الرياضية الوطنية المعنية بالمشاركة في موعد تونس, تتضمن رياضيين سيتم تصنيفهم لأول مرة في عدة اختصاصات مدرجة في برنامج منافسات هذه الجائزة الكبرى التي تقارب ال300 اختصاص وفق ما افادت به الاتحادية التونسية للاختصاص.

و تجدر الاشارة أن الجزائر تشارك بانتظام في منافسات الجائزة الكبرى الدولية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة بتونس وهي متعودة على العودة منه بحصاد وفير ونتائج جيدة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 05 مارس 2024 13:01
كلـمات مفتـاحيــة :
ألعاب القوى لذوي الهمم (الجائزة الدولية الكبرى لتونس): الجزائر ممثلة ب39 رياضي و رياضية في موعد تونس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 مارس 2024 12:52     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.03.05

عطاف يجري محادثات بجدة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية كازاخستان

24.03.05

عطاف يعقد لقاء ثنائيا بجدة مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية

24.03.05

مالية: إنطلاق فعاليات القمة الثانية للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية بالجزائر…

24.03.05

المغرب: معتقل الرأي سليمان الريسوني يواصل إضرابه عن الطعام في ظل تدهور وضعه الصحي

24.03.05

المغرب: معتقل الرأي سليمان الريسوني يواصل اضرابه عن الطعام في ظل تدهور وضعه الصحي

24.03.05

كرة القدم داخل القاعة (اليوم العالمي لحرية الصحافة): مشاركة 24 فريقا من مختلف وسائل…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.03.04

الجزائر تطالب بإنهاء الاحتلالين الصهيوني والمغربي للأراضي الفلسطينية و الصحراوية

24.03.04

عطاف يبحث هاتفيا مع نظيره البريطاني العلاقات الثنائية والوضع الانساني في غزة

24.03.04

بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يشارك في اجتماع استثنائي وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي

24.03.04

السيد بوغالي يلتقي بأبيدجان رئيس مجلس الشورى العماني

24.03.04

إدارة السجون: تخرج دفعتين من الضباط و أعوان إعادة التربية بالقليعة

24.03.04

الجزائر تحتضن غدا الثلاثاء الاجتماع ال12 للجنة التنفيذية لجمعية هيئات مكافحة الفساد…