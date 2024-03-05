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الجزائر/ افريقيا: " الجزائر فخورة باحتضان منتدى البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 مارس 2024 08:32     الفئـة : رياضــة
الجزائر/ افريقيا: &quot; الجزائر فخورة باحتضان منتدى البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري&quot;

الجزائر- صرح وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد ان الجزائر فخورة باحتضانها يوم غد الثلاثاء لمنتدى البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري,  وذلك على هامش استقباله لرئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية (أكنو) روبن ميتشل, اليوم الاثنين بمقر دائرته الوزارية.

وفي تصريح صحفي له بعد المقابلة, قال الوزير: "الجزائر فخورة باحتضان الدورة التاسعة لمنتدى حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري بطلب من اللجنة الاولمبية الرياضية الدولية. المنتدى ستشارك فيه 54 دولة افريقية. وتحضيرا لهذا اللقاء الهام, استقبلت اليوم رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية "أكنو", روبن ميتشل من دولة فيجي واعضاء من اللجنة الاولمبية الرياضية الدولية ".

واضاف "اجتماعنا بضيوف الجزائر, تمحور حول موضوع البيئة الذي سنناقشه  هذا الثلاثاء , كما تطرقنا في المجال الرياضي مع الاعضاء الافارقة للهيئة الدولية وكذا رئيس الاتحاد الدولي للسباحة رام سامي, الى كل ما من شأنه تبادل وتطوير الرياضة في القارة السمراء. ان شاء الله سيفضي هذا الملتقى إلى توصيات تفيد الجزائر والقارة الافريقية ".

من جهته, تقدم رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية روبن ميتشل, "بتشكراته الخالصة للاستقبال الذي حظي بها من طرف وزير الشباب والرياضة قائلا: "سعيد بالتواجد مع رفقائي في اللجنة الرياضية الدولية. لدينا في بلدي فيجي وفي إفريقيا نفس المشاكل والانشغالات المتعلقة بالبيئة. زيارتي للجزائر, هي مناسبة للنهل من تجربة بلدكم في مجال البيئة والتغير المناخي".    

وتحدث ضيف الجزائر, عن العلاقة بين الرياضة والبيئة, قائلا: "نحن في دولة فيجي نركز على ترسيخ علاقة وطيدة بين الرياضة والبيئة وهذه الاخيرة تكون ممثلة بالرياضيين. الرسالة التي يحملها الرياضي تكون ذات تأثير وفعالية  أكثر للشعب والشباب على وجه الخصوص".

وتعقد هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال الدورة التاسعة لمنتدى "حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري" الذي تنظمه جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية بمشاركة ممثلي الأكاديميات الإفريقية, بمشاركة 54 بلدا افريقيا.

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الجزائر/ افريقيا: " الجزائر فخورة باحتضان منتدى البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 مارس 2024 08:32     الفئـة : رياضــة   شارك

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