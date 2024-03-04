كرة القدم/المنتخب الوطني الجزائري: "الانطلاق  بطريقة إيجابية"

الجزائر - أكد الناخب الوطني الجديد البوسني فلاديمير بيتكوفيتش, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أنه يتطلع للانطلاق من النقطة صفر مع المنتخب الوطني و لكن بطريقة إيجابية, آخذا بعين الاعتبار ''العمل الجيد'' الذي قام به المدرب السابق, جمال بلماضي.

وقال بيتكوفيتش خلال ندوة صحفية نشطها بقاعة المحاضرات بملعب نيلسون مانديلا: ''مثل أي عملية, فالبداية يمكن أن تكون جيدة مع نهاية مليئة بالانتكاسات. أهم شيء, هو غلق باب وفتح باب ثاني عند قدومي.

إنه أمر في غاية الأهمية أن تنطلق من الصفر وبطريقة إيجابية كي تتاح للاعبين الفرصة حتى يكونوا في مستوى الجماهير الفخورة التي تنتظر النتائج الايجابية''.

ووقع التقني البوسني فلاديمير بيتكوفيتش بصفة رسمية عقده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف), اليوم الاثنين بمقر الفيدرالية, لتولي شؤون العارضة الفنية للمنتخب الوطني الاول الى غاية 2026.

وكان التقني البوسني قد حل بالجزائر مساء أمس الاحد و كان في استقباله رئيس الفاف وليد صادي.

وأضاف المدرب الوطني قائلا: ''الهدف الأول هو التأهل لكأس أمم افريقيا 2025 . كما نتطلع لقطع تأشيرة مونديال 2026 والذي يبقى الهدف الرئيسي''.

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بالنسبة لبيتكوفيتش, ''أهم شيء, هو التركيز على الحاضر دون العودة كثيرا لما جرى سابقا. ما يمكن أن أقوله, العمل الذي تم القيام به قبل قدومي كان جيدا وسنحاول تحسين بعض الامور. هدفنا هو اسعاد الشعب الجزائري مجددا''.

كما تطرق المدرب السابق للمنتخب السويسري (2014-2021) للاتصالات الأولى مع رئيس ''الفاف'' وليد صادي.

وقال البوسني في هذا الصدد : ''أول اتصال مع رئيس الفدرالية يعود إلى أسبوعين مضى. لقد جئت الى هنا من اجل الفوز. منذ اجتماعنا الأول, كنت تواقا للعمل في الجزائر. بعد اجتماعين اثنين, اقتنعت بوجود أهداف يمكن تحقيقها مع المنتخب الجزائري''.

لن يتم استبعاد أي لاعب من المشروع حاليا

كما تطرق البوسني فلاديمير بيتكوفيتش لمجموعة اللاعبين المتاحة, مؤكدا بأنه لا يتطلع حاليا لإحداث ثورة في التشكيلة.

وقال المدرب البوسني: ''سأقوم بإقحام أفضل اللاعبين مهما كان عمرهم, وأتمنى أن يكون الجميع في أحسن حالة. في الوقت الراهن , لن يتم استبعاد أي لاعب من المشروع. أحيانا عليك التأقلم مع الوضيعات من أجل أخد قرار اختيار اللاعبين''.

وقال بيتكوفيتش: ''سأقود منتخب متجانس و متلاحم من الجانب الرياضي .أنا متيقن بأننا سنقوم بعمل كبير مع التشكيلة الوطنية وتحقيق نتائج إيجابية بمساعدة الجميع .

الاعتماد بالدرجة الاولى على تماسك وصلابة المجموعة وليس على الفرديات'' مؤكدا في ذات الوقت ''بأن أول هدف هو تحسين الفريق تدريجيا من أجل بلوغ الأهداف المسطرة من بينها التأهل للمونديال المقبل''.

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ويتطلع مدرب نادي لازيو الايطالي سابقا (2012-2013) لرفع التحدي مع المنتخب الوطني خاصة وأنه لم يسبق له العمل في القارة الافريقية .

وأضاف بيتكوفيتش : ''اكتشاف قارة جديدة يبقى تحدي بالنسبة لي. لقد تعاملت سابقا مع لاعبين افريقيين. كرة القدم هي لعبة دولية وليس مشكلا أن تأتي أسماء إلى افريقيا وهي تنشط في أوروبا.

لقد شاهدت نهائيات كأس أمم افريقيا 2023 ولكن التحدث مباشرة مع اللاعبين شيء اخر''.

وسيسجل المدرب الجديد ل"الخضر" أول حضور له على الدكة في شهر مارس بمناسبة تنظيم دورة "سيري فيفا 2024 "، حيث سيخوض المنتخب الوطني الجزائري مباراتين وديتين: يوم الجمعة 22 مارس أمام بوليفيا بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر

العاصمة (00ر22) ويوم الثلاثاء 26 مارس أمام جنوب إفريقيا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (00ر22).