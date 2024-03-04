كرة القدم/المنتخب الوطني: ''تعاقدت مع منتخب ينتمي لبلد كبير كرويا''

الجزائر - أكد الناخب الوطني الجديد البوسني فلاديمير بيتكوفيتش, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, بأنه تعاقد مع منتخب وطني ينتمي لبلد كبير كرويا.

وقال بيتكوفيتش خلال ندوة صحفية نشطها بقاعة المحاضرات بملعب نيلسون مانديلا: ''لقد أمضيت مع منتخب وطني ينتمي لبلد كبير كرويا. سأقود منتخب متجانس و متلاحم من الجانب الرياضي .أنا متيقن بأننا سنقوم بعمل كبير مع التشكيلة الوطنية وتحقيق نتائج إيجابية مع المساعدين''.

واعتبر الناخب الوطني ان أهم شيء هو ''الاعتماد على تماسك وصلابة المجموعة وليس على الفرديات'' مؤكدا في ذات السياق ''بأن أول هدف هو التحسن تدريجيا من أجل بلوغ الأهداف المسطرة من بينها التأهل للمونديال المقبل''.

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ووقع التقني البوسني فلاديمير بيتكوفيتش بصفة رسمية عقده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف), اليوم الاثنين بمقر الفيدرالية, لتولي شؤون العارضة الفنية للمنتخب الوطني الاول الى غاية 2026.

وكان التقني البوسني قد حل بالجزائر مساء امس الاحد و كان في استقباله رئيس الفاف وليد صادي. و تحدث الرجلان في القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين قبل التحاق بيتكوفيتش بمقر اقامته.

و سيكلف بيتكوفيتش (60 سنة) الذي يحمل أيضا الجنسيتين السويسرية و الكرواتية, بمهمة تأهيل "الخضر" لنهائيات كأس أفريقيا للأمم-2025 و كأس العالم-2026.