كرة القدم/المنتخب الوطني: المدرب الجديد بيتكوفيتش يوقع رسميا على عقده مع الفاف

الجزائر - وقع التقني البوسني فلاديمير بيتكوفيتش بصفة رسمية عقده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف), اليوم الاثنين بمقر الفيدرالية, لتولي شؤون العارضة الفنية للمنتخب الوطني الاول الى غاية 2026, حسبما كشفت عنه هذه الأخيرة على موقعها الرسمي.

وأفادت الهيئة في بيان مقتضب: "وقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم صبيحة اليوم الاثنين 4 مارس 2024 بصفة رسمية عقدا مع فلاديمير بيتكوفيتش للإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني الى غاية 2026".

وكان التقني البوسني قد حل بالجزائر مساء امس الاحد و كان في استقباله رئيس الفاف وليد صادي. و تحدث الرجلان في القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين قبل التحاق بيتكوفيتش بمقر اقامته.

و سينشط المدرب الجديد للخضر اليوم الاثنين (30ر14) ندوة صحفية في قاعة المحاضرات بملعب نيلسون مانديلا للحديث عن تجربته الجديدة مع التشكيلة الوطنية وغيرها من النقاط الاخرى.

وكانت الفاف قد أعلنت الخميس الفارط عن تعيين بيتكوفيتش ناخبا جديدا للخضر خلفا لجمال بلماضي.

وأوردت الفيدرالية في بيان سابق لها أنها ''توصلت إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش للإشراف على تدريب المنتحب الوطني الأول لكرة القدم" وأنه "سيحل بالجزائر يوم الأحد على أن ينشط ندوة صحفية يوم الاثنين''.

و سيكلف بيتكوفيتش (60 سنة) الذي يحمل أيضا الجنسيتين السويسرية و الكرواتية, بمهمة تأهيل "الخضر" لنهائيات كأس أفريقيا للأمم-2025 و كأس العالم-2026.