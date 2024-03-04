الحمل بالقوة (إحتياجات خاصة)/كأس العالم: ميدالية برونزية للرباع أيمن خوجة

الجزائر- نال الرباع الجزائري لرياضة الحمل بالقوة لذوي الإحتياجات الخاصة، أيمن خوجة ميدالية برونزية في منافسة كأس العالم التي تحتضنها مدينة فزاع بالإمارات العربية المتحدة، والتي تعد واحدة من المنافسات الثلاثة التأهيلية للألعاب البرالمبية بباريس-2024 المتبقية في برنامج الرياضيين.

و احتل أيمن خوجة المرتبة الثالثة في فئة وزن 59كغ, بعد دفعه لحمولة 162كغ في محاولته الاولى, قبل أن يفشل في محاولتيه الثانية والثالثة في دفع حمولة 167كغ.

و عاد اللقب العالمي لذات الفئة للعملاق الايراني محسن بختار (196كغ), أمام البرازيلي فرانكا جينيور ماريا (171كغ).

بالمقابل, اكتفى أحمد حاج بيور بالمركز الخامس في وزن 49 كغ, عندما تقوفت محاولاته الثلاثة في حمولة 150كغ, مخفقا على مستوى 154كغ مرتين.

و تقام منصة التتويج في نفس الوزن كل من التركي عبدالله كايابينار (174كغ) والعراقي موسلم السوداني (173كغ) والصيني يوو زهانغ (155كغ).

كما احتلت مواطنتهما سميرة قريوة بالمرتبة الخامسة, في وزن 45كغ, مكتفية بحمولة 86 كغ في محاولتها الاولى, فيما أخفقت في محاولتها في دفع حمولة 91كع على مرتين.

و عاد اللقب العالمي لذات الوزن للصينية لينغ لينغ غيو (121كغ) متبوعة بالتركية نازميي موراتلي (120كغ) والبريطانية زووي نيوزون (120كغ) بنفس الحمولة.

و عن هذه النتائج الاولية, صرح المدرب الوطني محمد صالح الدين بن عطة لواج: "في موعد فزاع, حسن الرباعين خوجة وبيور رفاعتيهما بكيلوغرامين لكل واحد وهو ما سيسمح لهما بتحسين ترتيبيهما في التأهيليات للموعد البرالمبي بباريس-2024. و بالنسبة لقريوة التي احتلت الصف الخامس, فهي لحد الآن متأهلة بنسبة 90 بالمائة, لكن عليها أن تبقى على حسها التنافسي وتأكيد رفعاتها خلال الموعدين التأهيليين بتايلاند (مايو) وجورجيا (يونيو). وبقي لنا ثلاث رباعين سيدخلون غمار كأس العالم في الساعات المقبلة".

و ستكتمل المشاركة الجزائرية في منافسة كأس العالم التي تحتضنها مدينة فزاع بالإمارات العربية المتحدة, بكل من محمد حاج علي (اليوم الاثنين في وزن 88كغ)

ثم حسين بالطير ومحمد نصيرة مرار, يوم غد الثلاثاء تواليا في وزن 65كغ (رجال) و 79كغ (سيدات).

و ستتواصل المنافسة إلى غاية يوم 6 مارس الجاري.