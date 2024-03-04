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كأس الجزائر: ش. القبائل-ش. بلوزداد" كلاسيكو من أجل مقعد في الدور السادس عشر

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 مارس 2024 18:30     الفئـة : رياضــة
كأس الجزائر: ش. القبائل-ش. بلوزداد&quot; كلاسيكو من أجل مقعد في الدور السادس عشر

الجزائر - يتقابل فريق شبيبة القبائل و شباب بلوزداد يوم غد الثلاثاء بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو (سا 00ر18) في إحدى اللقاءات الكلاسيكية لكرة القدم الوطنية بمناسبة إجراء تسوية الدور الـ32 لكأس الجزائر لكرة القدم, للموسم 2023-2024.

هذه القمة التي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير, تجمع فريقين يطمحان في استعطاف "السيدة الكأس" و استرجاعها بعد غياب دام مواسم عديدة.

شبيبة القبائل التي لم تنهزم في البطولة الوطنية منذ خمس جولات, تسعى للإطاحة على ميدانها و أمام أنصارها بحامل لقب البطولة الوطنية منذ أربع سنوات, و لو أن الشباب كثيرا ما نجح في تنقلاته إلى تيزي وزو.

ويعد هذا اللقاء الحادي عشر في تاريخ المواجهات بين الناديين في منافسة كأس الجزائر, حيث يتقدم الشباب ب 5 انتصارات مقابل 4 للشبيبة, بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل (1-1) في ذهاب الدور نصف النهائي لموسم (1976-1977 بملعب 5 جويلية/الجزائر). وتأهلت شبيبة القبائل (التي كانت تسمى آذاك بسريع كوكبي) إلى النهائي بفوزها في لقاء العودة بنتيجة 2-1.

و ينوي شباب بلوزداد الذي أقصي من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية بعد هزيمته الثقيلة أمام يونغ أفريكانز التنزاني (4-0) بدار السلام, التدارك و العودة بقوة في منافستي الكأس و البطولة.

وبعد فوزه يوم الجمعة أمام نادي ميدياما الغاني (3-0) في مباراة شكلية لحساب الجولة الاخيرة من منافسة رابطة الأبطال, سيكون في مواجهة صعبة أمام "الكناري" الذين تعثروا بملعبهم في مباراتهم الأخيرة أمام اتحاد خنشلة (0-0) لحساب البطولة.

و سيواجه المتأهل من هذا اللقاء جمعية الخروب (الرابطة الثانية للهواة) في الدور السادس عشر في تاريخ لم يحدد بعد.

آخر تعديل على الإثنين, 04 مارس 2024 11:08
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كأس الجزائر: ش. القبائل-ش. بلوزداد" كلاسيكو من أجل مقعد في الدور السادس عشر
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 مارس 2024 18:30     الفئـة : رياضــة   شارك

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