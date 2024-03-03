كأس الكونفدرالية /المجموعة 1 - الجولة 6/ : فوز اتحاد الجزائر أمام سوبر سبور يونايتد (2-1)

الجزائر - فاز ممثل الجزائر و حامل اللقب في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, اتحاد الجزائر, أمام فريق سوبر سبور يونايتد الجنوب الإفريقي بنتيجة 2-1 (الشوط الأول: 1-0), مساء اليوم الأحد بالملعب الأولمبي 5 جويلية, لحساب الجولة السادسة و الأخيرة عن المجموعة الأولى.

وسجل للنادي العاصمي كل من باشا (د26) وكانو (د76), بينما جاء هدف الزوار عبر اللاعب ماتودزي (د51).

وكان النادي الجزائري مجبرا على الفوز أمام سوبر سبور يونايتد, لإنهاء مشواره في دور المجموعات في المرتبة الأولى, خاصة بعد خسارته في الجولة الخامسة أمام هلال بنغازي الليبي (2-1).

ورغم أن نادي سوبر سبور يونايتد أقصي سابقا من المنافسة, إلا أن النادي الجزائري كان مجبرا للرمي بكل ثقله منذ الدقائق الأولى كي يضمن الفوز وتحقيق المرتبة الأولى عن المجموعة.

وتمكن اللاعب عبد الرحمان باشا من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة ال26 من عمر الشوط الأول. لكن في الوقت الذي كان يتنظر فيه الجميع الهدف الثاني, تمكن الزوار من تحقيق التعادل بفضل اللاعب ماتودزي (د51).

هذا التعادل دفع مدرب الاتحاد خوان كارلوس غاريدو لإجراء بعض التعديلات في التشكيلة حيث قام بإقحام كل من كانو, بلطرش, جحنيط, آيت الحاج وبوناصر في مكان بوسليو, أمبارك, أتيبا, مريلي ودهيري.

هاته التغييرات ساهمت بشكل كبير في إضافة النادي العاصمي للهدف الثاني عبر اللاعب كانو في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

ولحساب نفس المجموعة, فاز نادي فيوتشر بنتيجة ثقيلة أمام ضيفه فريق الهلال بنغازي الليبي (5-0).

وعقب مباريات الجولة السادسة, ينهي النادي الجزائري دور المجموعات في المرتبة الأولى (13 نقطة) متفوقا على النادي المصري (11 نقطة) صاحب الوصافة, بينما أقصي كل من هلال بنغازي الليبي (6 نقاط) وسوبر سبور يونايتد (4 نقاط) من المنافسة.

الوضعية بعد اجراء الجولة السادسة

الجزائر - وضعية المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, بعد إجراء الجولة السادسة و الأخيرة للمنافسة, اليوم الأحد:

نادي فيوتشر ( مصر)- الهلال بنغازي (ليبيا) 5-0

اتحاد الجزائر ( الجزائر)- سوبر سبور يونايتد (جنوب افريقيا) 2-1

الترتيب ن ل

اتحاد الجزائر 13 6 تأهل للربع النهائي نادي فيوتشر 11 6 تأهل للربع النهائي

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هلال بنغازي 6 6 سوبر سبور يونايتد 4 6

مقابلات لعبت :

نادي فيوتشر ( مصر) - سوبر سبور يونايتد ( جنوب افريقيا) 1-0

اتحاد الجزائر ( الجزائر) - الهلال بنغازي ( ليبيا) 2-0

سوبر سبور يونايتد (جنوب افريقيا) - اتحاد الجزائر ( الجزائر) 0-2

الهلال بنغازي ( ليبيا)- نادي فيوتشر ( مصر) 1-2

الهلال بنغازي (ليبيا)-سوبر سبور يونايتد (جنوب افريقيا) 2-1

اتحاد الجزائر ( الجزائر)- نادي فيوتشر ( مصر) 1-0

نادي فيوتشر ( مصر)- اتحاد الجزائر ( الجزائر) 0-0

سوبر سبور يونايتد (جنوب افريقيا)- الهلال بنغازي (ليبيا) 2-1

سوبر سبور (جنوب افريقيا)- نادي فيوتشر (مصر) 1-1

الهلال بنغازي (ليبيا) - اتحاد الجزائر (الجزائر) 2-1

ملاحظة: يتأهل الفريقان الأولان في المجموعة, إلى الدور ربع النهائي.

النتائج الجزئية

الجزائر - النتائج الجزئية لمباريات الجولة السادسة والاخيرة لمرحلة المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم, التي جرت اليوم الأحد:

المجموعة الاولى:

اتحاد الجزائر ( الجزائر)- سوبر سبور (جنوب افريقيا) 2-1

فيوتشر (مصر)- الهلال بنغازي ( ليبيا) 5-0

المجموعة الثانية:

الزمالك ( مصر)- سوا ر ( غينيا) (لم تلعب)

ساغرادا إسبرنسا (انغولا)- نادي ابو سليم ( ليبيا) 00ر20سا

المجموعة الثالثة:

النادي الافريقي (تونس)- اكاديميكا لوبيلو (انغولا) 1-1

ريفرس يونايتد (نيجيريا)- نادي دريمس (غانا) 2-1

المجموعة الرابعة:

ديابل نوار (الكونغو)- سيكهليين يونايتد (جنوب افريقيا) 0-0

نهضة بركان ( المغرب)-الملعب المالي (مالي) 00ر20سا

ملاحظة: يتأهل الفريقان الأولان في المجموعة إلى الدور ربع النهائي.