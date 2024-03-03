الفروسية : تتويج الفارس إبراهيم آيت لونيس بجائزة نجمتين للمسابقة الوطنية للقفز على الحواجز بوهران

وهران – توج الفارس إبراهيم أيت لونيس من نادي شبيبة تيقصراين بالجائزة الكبرى نجمتين ضمن الأسبوع الثاني والأخير من المسابقة الوطنية للقفز على الحواجز التي اختتمت مساء السبت بميدان الفروسية " مونتي كريستو" بالسانية (وهران).

وحقق إبراهيم ايت لونيس المرتبة الأولى على علو 1 متر و 35 سم ممتطيا "فيقاز دو فوري " بزمن قدره 32.18 ثانية دون أخطاء في حين جاء الفرس سيد علي علالي من نادي برج الكيفان على صهوة الجواد "دينار الدهم" في المركز الثاني بزمن قدره 32.55 ثانية دون أخطاء بينما حال الفارس حمزة مزنات من نادي أولاد فايت على الجواد "ازي كبانة " في المركز الثالث بزمن قدره 31 ثانية بأربعة نقاط كجزاء.

كما فاز كل من الفارس بن شيخ أيمن ممتطيا "كارتوش " من نادي مجمع الرياضي السطايفي بالجائزة الكبرى للأواسط على حواجز علوها 1 متر و 25 سنتيمتر والفارس وقرفي كسيلة على جواد "سلفانة " من نادي أولاد فايت بالجائزة الكبرى أشبال على حواجز علوها 1 متر و 20 سم.

و شملت هده المنافسة الافتتاحية للموسم الرياضي الجديد على مدار أسبوعين إجراء أكثر من 30 مسابقة في مختلف الأصناف وتميزت بتنظيم "محكم" ومستوى "جيد" وتابع مجرياتها عدد كبير من العائلات وهواة رياضة الفروسية بوهران خلالها جمع النقاط لمختلف الفئات يتم احتسابها ضمن قائمة التصنيف التي ستكون بمثابة معيار للمدير الفني الوطني لمراقبة من أجل انتقاء أفضل الفرسان لتمثيل الجزائر في المحافل الدولية.

وعرفت هذه التظاهرة الرياضية التي نظمها نادي الفروسية "مونتي كريستو" بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للفروسية مشاركة 190 فارسة وفارس من الأشبال والأواسط والأكابر يمثلون عدة أندية.

وفي ختام هذا الموعد الرياضي منحت الجوائز على الفائزين بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية للفروسية وبعض الفرسان القدماء .