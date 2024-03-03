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الرابطة الأولى موبيليس: الرائد يسقط بسطيف، وقمة المهددين بالسقوط تتوقف

  أدرج يـوم : الأحد, 03 مارس 2024 09:30     الفئـة : رياضــة
الرابطة الأولى موبيليس: الرائد يسقط بسطيف، وقمة المهددين بالسقوط تتوقف

 

الجزائر- عرفت الجولة التاسعة عشرة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليس، التي جرت يومي الجمعة السبت، سقوط رائد الترتيب مولودية الجزائر أمام وفاق سطيف (0-1)، بينما توقفت مباراة المهددين بالسقوط، والتي جمعت إتحاد سوف بالضيف نجم بن عكنون، بقرار من الحكم، حيث ستتولى الرابطة المحترفة دراسة هذه القضية في إجتماعها المقبل.

مثلما كان متوقعا, لم تكن مهمة المولودية سهلة على ميدان 8 ماي 1945 بسطيف, حيث نجح الوفاق في كسب نقاط المباراة من توقيع هداف الفريق لحمري (د 18), و هو الهدف الذي وضع حدا لسلسة عدم انهزام "العميد" منذ الجولة الثانية أمام شباب قسنطينة (1-2), أي طوال 14 جولة.

و بعد هذه الهزيمة تبقى المولودية في الصف الأول بـ40 نقطة, متقدمة مؤقتا على 3 أندية بفارق 9 نقاط و هي شباب بلوزداد و نادي بارادو و شباب قسنطينة, بينما يرتقي الوفاق للمركز الرابع ب 30 نقطة.

و تمكن "السنافر" من حصد نقطة ثمينة على ميدان شبيبة الساورة (2-2) بعد أن تقدموا في النتيجة إلى غاية الدقيقة (90+7) لتضيع منهم فرصة الانفراد بالوصافة, أما شبيبة الساورة فتواصل إهدار النقاط بميدانها, حيث تقبع حاليا في المركز 11 برصيد 24 نقطة.

أما نادي بارادو (المركز 3 - 30 ن) فقد تعثر للأسبوع الثاني على التوالي و هذه المرة لما استقبل منافسه اتحاد بسكرة بتيزي وزو, دون أن يتمكن من زيارة شباك الحارس "البسكري" ليبقى رفقة شباب قسنطينة في الصف الثاني بـ31 نقطة.

و لم تفوت جمعية الشلف فرصة استضافتها لمولودية البيض (9 - 25 ن) لتسجل انتصارا ثمينا (2-1) أبعدها من "المنطقة الحمراء" و تصعد الى المركز الـ13 بـ23 نقطة على بعد نقطتين فقط من خصمها البيض (9 - 25 ن).

و كانت هذه الجولة قد انطلقت يوم أمس الجمعة بمباراة نجم مقرة و مولودية وهران, حيث افترق الفريقان على نتيجة التعادل (1-1).

و كان النجم سباقا الى التهديف في الشوط الأول قبل أن يتمكن "الحمراوة" من تعديل النتيجة في الوقت بدل الضائع, حيث تعودوا على التسجيل في اللحظات الأخيرة للمباريات مثلما حدث لهم الأسبوع الماضي أمام اتحاد سوف.

للتذكير, كانت هذه الجولة مبتورة من مباراتين و هما: اتحاد خنشلة- شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر-شيبة القبائل, بسبب مشاركة الشباب و الاتحاد في المنافسات الإفريقية للأندية.

آخر تعديل على الأحد, 03 مارس 2024 09:41
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الرابطة الأولى موبيليس: الرائد يسقط بسطيف، وقمة المهددين بالسقوط تتوقف
  أدرج يـوم : الأحد, 03 مارس 2024 09:30     الفئـة : رياضــة   شارك

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