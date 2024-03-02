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المنافسات الرياضية الدولية 2024 بالجزائر : وضع خارطة طريق لتنظيم مختلف التظاهرات المقبلة

  أدرج يـوم : السبت, 02 مارس 2024 16:13     الفئـة : رياضــة
المنافسات الرياضية الدولية 2024 بالجزائر : وضع خارطة طريق لتنظيم مختلف التظاهرات المقبلة

الجزائر  - تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية بالجزائر المقررة خلال الثلاثي الثاني ( ابريل, مايو و يونيو) لسنة 2024 كان في جدول اعمال الاجتماع التنسيقي الذى اشرف عليه المدير العام للرياضة مصطفى علي حساني ممثلا لوزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حماد, حسب ما افاد به بيان للوزارة  اليوم السبت.

و اوضح نفس المصدر ان الاجتماع تمحور حول وضع خارطة طريق لكل ما يتعلق بهذه التظاهرات و تنظيمها.

و تستعد الجزائر لاحتضان العديد من التظاهرات الرياضية الدولية في سنة 2024 بدءا بدورة كرة القدم "فيفا سيري"  المقررة من 18 إلى 26 مارس بالجزائر العاصمة و عنابة بمشاركة منتخبات الجزائر، بوليفيا، جنوب افريقيا و أندورا وكذلك  دورة كرة القدم لأقل من 20 سنة التي ستعرف مشاركة منتخبات  الجزائر ، موريتانيا، بوركينا فاسو و مصر.

ومن بين المنافسات الدولية الاخرى التي تستضيفها الجزائر خلال  سنة 2024 البطولة الأفريقية للأندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد من 16 إلى 28 أبريل2024 بوهران و كذلك نهائي  كأس افريقيا الممتازة لكرة اليد في 15 أبريل 2024 دائما بوهران.

كما تنظم الجزائر طواف الجزائر الدولي من 11 إلى 24 مايو  بالإضافة الي الجائزة الكبرى لمدينة وهران و عنابة و الجزائر العاصمة.

رالي استكشاف الجزائر بالدراجات النارية من 28 أبريل إلى 04 مايو 2024 و الطبعة الثالثة للرالي الدولي  للجمعية الوطنية لترقية و تطوير الرياضة النسوية  الجزائر- غرداية- البيض - الجزائر من 15 الى 20 مايو 2024 من التظاهرات الرياضية الاخرى التى ستنظم بالجزائر خلال هذه السنة.

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المنافسات الرياضية الدولية 2024 بالجزائر : وضع خارطة طريق لتنظيم مختلف التظاهرات المقبلة
  أدرج يـوم : السبت, 02 مارس 2024 16:13     الفئـة : رياضــة   شارك

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