المنافسات الرياضية الدولية 2024 بالجزائر : وضع خارطة طريق لتنظيم مختلف التظاهرات المقبلة

الجزائر - تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية بالجزائر المقررة خلال الثلاثي الثاني ( ابريل, مايو و يونيو) لسنة 2024 كان في جدول اعمال الاجتماع التنسيقي الذى اشرف عليه المدير العام للرياضة مصطفى علي حساني ممثلا لوزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حماد, حسب ما افاد به بيان للوزارة اليوم السبت.

و اوضح نفس المصدر ان الاجتماع تمحور حول وضع خارطة طريق لكل ما يتعلق بهذه التظاهرات و تنظيمها.

و تستعد الجزائر لاحتضان العديد من التظاهرات الرياضية الدولية في سنة 2024 بدءا بدورة كرة القدم "فيفا سيري" المقررة من 18 إلى 26 مارس بالجزائر العاصمة و عنابة بمشاركة منتخبات الجزائر، بوليفيا، جنوب افريقيا و أندورا وكذلك دورة كرة القدم لأقل من 20 سنة التي ستعرف مشاركة منتخبات الجزائر ، موريتانيا، بوركينا فاسو و مصر.

ومن بين المنافسات الدولية الاخرى التي تستضيفها الجزائر خلال سنة 2024 البطولة الأفريقية للأندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد من 16 إلى 28 أبريل2024 بوهران و كذلك نهائي كأس افريقيا الممتازة لكرة اليد في 15 أبريل 2024 دائما بوهران.

كما تنظم الجزائر طواف الجزائر الدولي من 11 إلى 24 مايو بالإضافة الي الجائزة الكبرى لمدينة وهران و عنابة و الجزائر العاصمة.