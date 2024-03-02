كأس الكونفدرالية: اتحاد الجزائر - سوبر سبور يونايتد: أصحاب اللونين "الأحمر و الأسود" من أجل احتلال المركز الأول

الجزائر - يستضيف ممثل الجزائر في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اتحاد الجزائر، يوم غد الأحد فريق سوبر سبور يونايتد الجنوب الإفريقي، بالملعب الأولمبي 5 جويلية (00ر17) بهدف تحقيق نتيجة ايجابية و إنهاء مرحلة المجموعات في المركز الأول للمجموعة الأولى، لحساب الجولة السادسة و الأخيرة.

وستكون التشكيلة العاصمية التي تلقت هزيمتها الأولى منذ انطلاق مرحلة المجموعات الاسبوع الفارط خارج قواعدها أمام هلال بنغازي الليبي (1-2)، مطالبة بالعودة لسكة الانتصارات من أجل وقف النزيف خاصة و أنها سجلت أربعة انهزامات متتالية في كل المنافسات.

وسيكون الاتحاد الذي يحتل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، و بفارق نقطتين عن الملاحق المباشر نادي فيوتشر المصري (8 ن) بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان المركز الأول، وهو ما يتيح له إمكانية لعب المباراة الثانية للدور ربع النهائي داخل مواقعه.

اتحاد الجزائر الذى يمر بفترة عسيرة سيما على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الاولى موبيليس سيعمل بالتأكيد كل ما في وسعه من اجل الفوز باللقاء لوضع حد لسلسلته السلبية و من ثمة رفع معنوياته تحسبا لبقية مشوار الموسم خاصة وانه تنتظره العديد من المواعيد الرسمية الحاسمة بدء بمنافسة كاس الكونفدرالية الافريقية التي يحمل لقبها.

وبخصوص التعداد، سيكون الفريق العاصمي تحت قيادة المدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو محروما من خدمات أربعة لاعبين أساسيين و يتعلق الأمر بالمدافع لعمارة و لاعبي وسط الميدان بن زازة و بوخنشوش و المهاجم بلقاسمي الذين يعانون كلهم من إصابة و هي الغيابات التى اثرت في الآونة الاخيرة على نتائج الفريق.

من جهته يخوض فريق سوبر سبور يونايتد الجنوب الإفريقي (4 - 4ن) هذه المباراة دون ضغط كونه أقصي من المنافسة عقب التعادل الذى فرض عليه في الجولة الخامسة بميدانه من قبل فريق فيوتشر المصري (1-1).

ويطمح زملاء ليل لاكاي الذين سجلوا تعادلا يوم الاربعاء الماضي على ميدان كاب تاون سيتي (1-1) في منافسة البطولة المحلية بنية إنهاء هذه المنافسة بأفضل حال و لم لا مغادرة المركز الاخير الذى لازمه منذ انطلاق مرحلة المجموعات.

ولحساب نفس المجموعة، يخوض نادي فيوتشر (2 - 8 ن) مواجهة عن بعد مع اتحاد الجزئر عند استضافته لفريق الهلال بنغازي الليبي (سا 00ر17) في مواجهة تعد بالكثير من الندية و التنافس باعتبار ان كل فريق يحتفظ بحظوظه في التأهل للدور ربع النهائي من المنافسة القارية.

وحتى يحتل النادي المصري فيوتشر المركز الأول للمجموعة الاولى يتعين عليه الفوز امام منافسه الهلال بنغازي على ان يتزامن ذلك مع انهزام اتحاد الجزائر. في المقابل لن يكون أمام نادي بنغازي خيار آخر سوى الفوز لخطف تأشيرة التأهل للدور المقبل.

ويتأهل الأولان عن المجموعة للدور ربع النهائي.