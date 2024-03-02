رياضة/الالعاب الافريقية-أكرا-2023 : وصول أول وفد رياضي جزائري الى العاصمة أكرا

أكرا - وصل أول وفد رياضي جزائري يضم منتخبي كرة الريشة وتنس الطاولة اليوم السبت إلى أكرا (غانا)، للمشاركة في الطبعة ال13 للألعاب الافريقية- 2024 (8-23 مارس 2024).

وتبدأ مسابقات كرة الريشة (12 لاعبا) وتنس الطاولة ( 10 لاعبين) وهما، اختصاصين مؤهلين الى اولمبياد باريس- 2024 ، غدا الاحد 3 مارس وتختتم في ال10 منه.

وتشارك الجزائر في الموعد الافريقي بأكرا بوفد يضم 299 شخصا منهم 222 رياضيا يمثلون 18 اختصاصا، منها أربعة اختصاصات من أصل ثمانية مؤهلة الى الألعاب الاولمبية 2024 بباريس (كرة الريشة، تنس الطاولة، التنس والترياتلون)، بالإضافة الى 77 مدربا ، رؤساء فرق والأطباء.

والاختصاصات الاربعة عشر غير المؤهلة الى الالعاب الاولمبية- 2024 هي: العاب القوى (24 رياضيا)، الدراجات (16)، السباحة (18)، الطائرة الشاطئية (2)، كرة السلة 3 في 3 (12)، الملاكمة (20)، الشطرنج (2)، كرة اليد (16)، الجودو (15)، الكاراتي دو (19)، تايكواندو (8)، الكرة الطائرة (16)، رفع الأثقال (11) والمصارعة المشتركة (11).

وبرمجت اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، 12 رحلة منتظمة للرياضيين الجزائريين ،حيث يتنقلون الى العاصمة أكرا 48 ساعة قبل بدء منافساتهم، تواليا ويغادرون القرية الافريقية 24 ساعة بعد نهاية مسابقاتهم".

ويضم برنامج الطبعة ال13 للألعاب الافريقية بأكرا-2023 ، 29 اختصاصا رياضيا، ثمانية منها مؤهلة الى الالعاب الاولمبية بباريس2024 .

والرياضات الثمانية التأهيلية لأولمبياد باريس-2024 هي: ألعاب القوى، البادمنتون، الدراجات، السباحة، تنس الطاولة، تنس الميدان، ترياتلون و المصارعة المشتركة.

أما الرياضات الأخرى فهي الطائرة الشاطئية و كرة السلة 3 في 3، والملاكمة والشطرنج و الكريكت، وكرة القدم، وكرة اليد، والهوكي والجودو والكاراتي والريغبي، والتاي كواندو، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال و اليد الحديدية.

واختار المنظمون ايضا ستة اختصاصات استعراضية وهي: إي سبور (أو الرياضات الالكترونية)، الفنون القتالية المختلطة، بيكل بول (رياضة تجمع بين عناصر كرة الريشة والطاولة التنس)، الصامبو، السكرابل، السبيد بال.

للإشارة أن الموعد الافريقي كان مبرمجا خلال السنة الماضية (2023)، واتخذ قرار تأجيل بسنة بعد تشاور كل الاطراف المعنية بالتنظيم، من لجنة التنظيم المحلية، الاتحاد الافريقي، جمعية اللجان الوطنية الاولمبية والافريقية (أكنوا) واتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية (إكسا).

وبالإضافة الى تأجيل المنافسة، تقرر ايضا الاحتفاظ بتسمية الطبعة ال13 للالعاب الافريقية (أكرا- 2023)، رغم التاريخ الجديد.

ومن المنتظر مشاركة ما لا يقل عن 5000 رياضي من 55 بلدا لمدة اسبوعين.