الرابطة الثانية هواة: أولمبي آقبو يعزز صدارته في مجموعة وسط-شرق

الجزائر - عزز أولمبي أقبو (مجموعة وسط-شرق) صدارته في بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم عقب فوزه الجديد أمام ضيفه أولمبي المقرن (3-0), يوم الجمعة ضمن فعاليات الجولة الـ18, في الوقت الذي فاز فيه صاحب الوصافة, مولودية باتنة, أمام مضيفه جمعية عين مليلة (1-4).

وتمكن أولمبي آقبو من مواصلة سيطرته على فعاليات مجموعة وسط-شرق للرابطة الثانية حيث أضحى يضم في رصيده 42 نقطة بفوزه الجديد أمام أولمبي المقرن. هذا الأخير, يواصل احتلاله للمرتبة العاشرة (18 نقطة) بمعية اتحاد ورقلة واتحاد الحراش.

من جانبه, لم يفوت وصيف البطولة, مولودية باتنة فرصة تعزيز الوصافة ومواصلة الضغط على المتصدر, بعدما عاد بالزاد كاملا من خرجته إلى عين مليلة, أين فاز أمام الجمعية المحلية وبنتيجة عريضة (1-4), ليضيف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده (38 نقطة), في الوقت الذي تبقى فيه جمعية عين مليلة (الصف ال13 / 17 نقطة) من بين الفرق المهددة بالسقوط.

كما عرفت هذه الجولة, فوزا آخرا لفريق شباب باتنة الذي أطاح بضيفه اتحاد عنابة (1-0), ما تجعله يرتقي للمرتبة الثالثة (33 نقطة) مستفيدا من تعادل شباب برج منايل (المرتبة الرابعة - 32 نقطة) أمام مضيفه هلال شلغوم العيد (0-0).

وفي قمة أصحاب المؤخرة, تعادل (1-1) وفاق سور الغزلان (الصف 14, 15ن) أمام متذيل الترتيب, فريق مولودية العلمة (11 ن).

كما شهدت هذه الجولة تعادل جمعية الخروب (المرتبة التاسعة / 23 نقطة) أمام ضيفها, فريق مولودية قسنطينة (0-0), والذي بدوره يرتقي للمرتبة الخامسة (25 نقطة) بمعية اتحاد خميس الخشنة.

وعرفت الجولة الـ18 سقوطا جديدا لنجم التلاغمة (المرتبة السابعة / 24 نقطة) بنتيجة 1-0 أمام مضيفه اتحاد خميس الخشنة (المرتبة الخامسة / 25 نقطة).

ويجرى آخر لقاء آخر عن مجموعة وسط- شرق يوم الاثنين (سا 00ر14) سيسعى فيه اتحاد الحراش (الصف 10, 18 ن) الى استغلال فرصة استضافته لـ"شريكه" في الترتيب, اتحاد ورقلة (18ن) للفوز عليه بهدف الابتعاد عن منطقة الخطر.

أما مجموعة وسط-غرب, فعرفت اجراء مباراة واحدة شهدت فوز وداد بوفاريك أمام شباب غير العبادلة 2-1, بينما تلعب بقية المواجهات يومي السبت والاثنين.

وستشد المباراة المحلية بين احد متصدري ترتيب مجموعة وسط غرب, ترجي مستغانم (38 ن) والجار وداد مستغانم (الصف 6, 26 ن), الأنظار يوم السبت بالنظر الى الندية التي ستعرفها, والتي سيبذل خلالها "الحواتة" قصارى جهدهم لحصد النقاط الثلاث بغية الحفاظ على مكانتهم, في الوقت الذي سيكون فيه يتطلع أصحاب اللونين "الأحمر والأبيض" إلى الايقاع بغريمهم الابدي.

وبالعاصمة, سيكون المتصدر الآخر, رائد القبة (38 ن), أمام فرصة حصد ثلاث نقاط تبقيه في منصبه, عندما يستضيف يوم الاثنين جمعية وهران المتواجدة في وسط الترتيب (المرتبة 8, 21 ن).