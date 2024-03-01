بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": نجم مقرة و مولودية وهران يفترقان على نتيجة التعادل (1-1)

الجزائر- تعادل نجم مقرة و مولودية وهران بنتيجة (1-1) الشوط الأول (1-0)، يوم الجمعة بمقرة، في إفتتاح مباريات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم.

و افتتح محمد مرواني باب التهديف في (د 32) للنجم قبل أن يفتك الحمراوة التعادل في (د 89) بواسطة مروان دهار.

بعد هذه النتيجة, يحتفظ الفريقان بمرتبتيهما السابقتين حيث يوجد نجم مقرة في المركز الثاني ي عشر برصيد 21 نقطة, بينما يقبع فريق مولودية وهران في المركز 14 بمجموع 15 نقطة.

و ستجري باقي مباريات هذه الجولة يوم غد السبت, بينما تأجلت مباراتان إلى موعد لاحق و هما: اتحاد خنشلة/ شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر/شبيبة القبائل بسبب مشاركة الشباب و الاتحاد في المنافسات الإفريقية ما بين الأندية.

نجم مقرة - مولودية وهران 1 - 1

السبت 2 مارس:

اتحاد سوف - نجم بن عكنون (00ر16)

جمعية الشلف - مولودية البيض (45ر16)

نادي بارادو - اتحاد بسكرة (00ر17)

شبيبة الساورة - شباب قسنطينة (00ر17)

وفاق سطيف - مولودية الجزائر (00ر18)

مباريات مؤجلة:

اتحاد خنشلة - شباب بلوزداد

اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل

الترتيب نقاط لعب

مولودية الجزائر 40 17 ش

باب بلوزداد 31 16

نادي بارادو 30 17

--. شباب قسنطينة 30 18

5 . وفاق سطيف 27 17

--. اتحاد خنشلة 27 18

--. شبيبة القبائل 27 18

اتحاد الجزائر 26 17

9 . مولودية البيض 25 18