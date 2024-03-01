كرة القدم (وليد صادي لوكالة الأنباء الجزائرية): "بيتكوفيتش أفضل خيار لتولي تدريب المنتخب الوطني"

الجزائر- أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) وليد صادي يوم الجمعة أن المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش هو "الخيار الأفضل للمنتخب الوطني"، وذلك غداة الإعلان عن تعيينه مدربا جديدا خلفا لجمال بلماضي.

"بيتكوفيتش هو الأفضل للمنتخب الوطني. بعد أن تم وضع قائمة مختصرة من ثلاثة مدربين من قبل لجنة خاصة ضمت أيضا البرتغالي كارلوس كيروش (الذي اعتذر عن عدم الإشراف على المنتخب) وخوسيه بيسيرو، وقع اختيارنا على بيتكوفيتش على أساس عدة معايير، منها خبرته مع المنتخب السويسري"، قال صادي في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الجزائرية.

و كانت "الفاف" قد أعلنت يوم الخميس عن تعيين فلاديمير بيتكوفيتش (60 سنة) مدربا للمنتخب الوطني الجزائري خلفا لجمال بلماضي.

و من المنتظر أن يحل المدرب الجديد للمنتخب الوطني بالجزائر العاصمة يوم الأحد وسيعقد ندوة صحفية بملعب نيلسون مانديلا ببراقي يوم الاثنين.

و أضاف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: " المدرسة البوسنية معروفة بصرامتها التكتيكية. التجربة الناجحة لبيتكوفيتش مع المنتخب السويسري (2014-2021) كانت عاملا في اختيارنا له، حيث وصل إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا الأخيرة-2020 (المؤجلة إلى 2021) بفوزه على بعض المنتخبات الكبيرة، بما في ذلك فرنسا. وهذا ما أقنعنا للحصول على خدماته".

و عن الطاقم الذي سيعمل مع بيتكوفيتش، كشف صادي أن المدرب البوسني سيصطحب معه "معد بدني إيطالي ومدرب مساعد سويسري. وقد عرضت الفاف عليه العمل مع مدرب جزائري (نبيل نغيز) كمساعد، لكن كل شيء سيتوقف على لقاء بيتكوفيتش معه".

عقد بأهداف من جزأين

و بخصوص الأهداف الموكلة لفلاديمير بيتكوفيتش، أشار رئيس الفاف إلى أن عقد المدرب السابق لنادي لازيو روما الإيطالي (2012-2013) ينقسم إلى شطرين.

و قال صادي " تنتهي الفترة الأولى من العقد في 31 ديسمبر 2025، وهي التي ستشهد نهاية تصفيات كأس العالم 2026. إذا نجح المدرب الجديد في تأهيل المنتخب الوطني إلى كأس العالم، سيتم تمديد العقد تلقائيا حتى 31 يوليو 2026 بنفس الشروط والأحكام. أما إذا لم يحدث ذلك، فسيتم فسخ العقد من جانب واحد دون تعويض", موضحا أنه "خلال المفاوضات، التي كانت صعبة، حرصنا على حماية مصالح الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمنتخب الوطني".

و أضاف: "وفيما يتعلق بنهائيات كأس إفريقيا للامم-2025، فلا يمكننا أن نفرض على بيتكوفيتش أن يفوز باللقب، خاصة وأن الوقت لن يكون كافيا بالنسبة له, حيث خرج المنتخب الوطني من الدور الأول مرتين متتاليتين في النسختين الأخيرتين.

و نتيجة لذلك، فإن الهدف المسطر في المنافسة القارية المقبلة هو التأهل إلى دور ثمن النهائي ثم الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة".

و في الأخير، أكد وليد صادي أن بيتكوفيتش الذي "سيقيم بالجزائر لمدة ثلاثة أسابيع كل شهر، حسب بنود العقد. وسيشارك في الورشات المقبلة لإصلاح كرة القدم الوطنية, كما سيحضر مباريات البطولة الوطنية".

و سيسجل المدرب الجديد ل"الخضر" أول ظهور له خلال شهر مارس في دورة 2024، حيث سيخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين: يوم الجمعة 22 مارس أمام بوليفيا بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة (00ر22) ويوم الثلاثاء 26 مارس أمام جنوب إفريقيا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (00ر22).