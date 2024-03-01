رابطة الأبطال الإفريقية- سيدات: الجزائر تحتضن الدورة التأهيلية شهر أغسطس

تونس- إختار إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم (إيناف)، الجزائر رسميا، لإحتضان الدورة التأهيلية (المنطقة 1) لرابطة الأبطال الإفريقية للسيدات، المقررة من 22 إلى 31 أغسطس المقبل، حسبما أعلنته يوم الجمعة الهيئة الكروية في بيان لها.

الدورة التأهيلية للمنطقة 1 للطبعة الماضية التي كانت مقررة في شهر اغسطس 2023 بوهران, كان قد تم نقلها إلى مدينة الاسكندرية بمصر.

و كانت الجزائر ممثلة في هذا الموعد بفريق افاق غليزان, الذي تعثر في التأهل الى المرحلة النهائية للمرة الثالثة تواليا, واحتل المرتبة الثانية.

و تجرى المنافسة القارية على شكل بطولة مصغرة والفريق الذي يتصدر الترتيب, يمثل المنطقة 1 في المرحلة النهائية 2024, في انتظار التعرف على البلد الذي يحتضنها.

و توج بالطبعة الماضية- 2023, فريق جنوب افريقيا, ماميلودي سانداونز, حيث تحصلت على مبلغ مالي يقدر 000. 400 دولار.

و بالإضافة الى هذه المنافسة, ستحتضن الجزائر ايضا, دورة "ايناف" المخصصة للاعبين المولودين سنة 2007 في الفترة من 24 الى 30 ابريل المقبل.

و يأتي اختيار الجزائر لاستضافة موعدين رياضيين لاتحاد شمال افريقيا لكرة القدم, بعد اقل من شهر عن التنصيب الرسمي لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) وليد صادي, كنائب اول لرئيس هيئة اتحاد شمال إفريقيا التي يشرف عليها الرئيس الجديد, المصري جمال علام لعهدة 2024- 2027.

للتذكير, عينت اللجنة التنفيذية لاتحاد شمال افريقيا لكرة القدم , في ديسمبر المنصرم صادي كرئيس للجنة المنافسات للهيئة لسنة 2024.