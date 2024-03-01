كرة القدم/الجزائر: بيتكوفيتش "أفضل ملف شخصي لتولي تدريب المنتخب الوطني"

الجزائر - صرح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) وليد صادي اليوم الجمعة، أن ملف المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش كان "الأفضل للمنتخب الوطني", غداة الاعلان عن تعيينه كناخب وطني جديد خلفا لجمال بلماضي.

وقال صادي في حوار خاص لوكالة الانباء الجزائرية: " بيتكوفيتش هو الأفضل للمنتخب الوطني. فبعد قائمة مختصرة ضمت ثلاثة مدربين أعدتها لجنة مخصصة، والتي ضمت أيضا البرتغالي كارلوس كيروز (الذي اعتذر) وخوسيه بيسيرو، وقع اختيارنا على بيتكوفيتش على أساس عدة معايير، منها على الخصوص خبرته ومسيرته مع المنتخب السويسري".

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد أعلنت أمس الخميس عن تعيين فلاديمير بيتكوفيتش (60 سنة) مدربا للمنتخب الوطني الجزائري, خلفا لجمال بلماضي، وذلك بعد إقصاء "الخضر" من الدور الأول لكأس إفريقيا الأخيرة- 2023 (المؤجلة إلى 2024) التي جرت بكوت ديفوار ( من 13 يناير إلى11 فبراير 2024)، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021 التي أقيمت في الكاميرون، ومرة أخرى تحت قيادة بلماضي.

ومن المتوقع أن يصل المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى الجزائر يوم الأحد وسيعقد ندوة صحفية بملعب نيلسون مانديلا ببراقي يوم الإثنين.