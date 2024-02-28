كرة القدم / دورة "فيفا سيري"-2024 : ممثلون عن الاتحادية الدولية منتظرون بالجزائر العاصمة وعنابة

الجزائر- سيحل بكل من الجزائر العاصمة ومدينة عنابة ممثلون عن الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) لترسيم الاتفاق مع الاتحادية الجزائرية (فاف), حول تفاصيل دورة "فيفا سيري-2024", المقررة بالجزائر من 18 الى 26 مارس, حسبما أوردته الهيئة الفيدرالية اليوم الاربعاء في بيان لها.

هذه الدورة, التي ستعرف مشاركة أربعة منتخبات وهي الجزائر (البلد المنظم) أندورا, بوليفيا وجنوب إفريقيا, "تعتبر من بين المنافسات الأربع الرئيسية التي تنظمها مع أذربيجان والمملكة العربية السعودية وسريلانكا, يضيف المصدر.

وتعد الفيفا هذه الدورة كمرحلة هامة تقام كل سنة زوجية, خلال شهر مارس ضمن رزنامتها الخاصة بالمباريات الدولية.

وفي هذا الصدد قال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو "تمثل -فيفا سيري- بالفعل خطوة إيجابية وقفزة نوعية على الصعيد العالمي لكرة القدم على مستوى المنتخبات الوطنية. فلطالما أبلغتنا الاتحادات الأعضاء برغبتها وعزمها على اختبار مواجهة نظرائها من مختلف أنحاء العالم والآن يمكنها تحقيق ذلك علما أن إقامة مزيد من المباريات المفيدة من شأنها أن تمهد الطريق لإثراء تجربة التفاعل الكروي للاعبين والمنتحبات والجماهير بقدر ما تساهم بشكل ملموس في تطوير اللعبة".

وتلعب المقابلة الافتتاحية يوم الخميس 21 مارس بين جنوب افريقيا وأندورا بملعب 19 ماي 1956 بعنابة (00ر22).

من جهته, يستهل المنتخب الجزائري الدورة بمواجهة بوليفيا يوم الجمعة 22 مارس بملعب 5 جويلية بالعاصمة ابتداء من (00ر22), قبل التباري مع جنوب افريقيا, التي حلت في الصف الثالث خلال كأس افريقيا الأخيرة 2023 بكوت ديفوار (المؤجلة الى 2024), يوم الثلاثاء 26 مارس بملعب -نيلسون مانديلا- ببراقي بالعاصمة على (00ر22).