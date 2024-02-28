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ألعاب القوى: نقل البطولة الوطنية الشتوية إلى الملعب الملحق للمركب الأولمبي ''ميلود هدفي'' بوهران

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 16:03     الفئـة : رياضــة

وهران - تقرر نقل البطولة الوطنية الشتوية لألعاب القوى، المقررة يومي الجمعة والسبت المقبلين، إلى الملعب الملحق للمركب الأولمبي ''ميلود هدفي'' (وهران) بدلا من الملعب الرئيسي لنفس المركب، حسبما علم يوم الأربعاء لدى المنظمين.

و تعذر على إدارة المركب الرد إيجابيا على طلب الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، التي كانت ترغب في تنظيم المنافسة على مستوى الملعب الكبير الذي يتسع لـ 40 ألف مقعد "لأسباب تنظيمية"، حسبما صرح به لوأج رئيس الرابطة الوهرانية لألعاب القوى ابراهيم عمور الذي تشارك هيئته في تنظيم البطولة إلى جانب الاتحادية الجزائرية لهذه الرياضة.

و أضاف: "هذا التغيير لن يؤثر على البطولة نظرا لأن الملعب الملحق الذي يتسع لـ 4.200 مقعد يتمتع بكافة المعايير اللازمة لإقامة المنافسة في أفضل الظروف الممكنة".

و تعتبر هذه المسابقة الرسمية الثانية التي سيستضيفها الملعب الملحق لمركب ''ميلود هدفي'' منذ افتتاحه بمناسبة الألعاب المتوسطية التي جرت في صائفة 2022 بوهران، حيث احتضن قبل بضعة أسابيع البطولة الجهوية المؤهلة للبطولة الوطنية الشتوية.

و يرتقب مشاركة حوالي 320 رياضيا (رجال وسيدات)، من مختلف الفئات العمرية، في موعد وهران، الذي ينظم تخليدا لروح الفقيد عبد القادر حماني، يمثلون 84 ناديا من 28 ولاية.

و ستكون ولاية الجزائر أكثر الولايات تمثيلا في البطولة بإجمالي 156 رياضيا ينتمون إلى 25 ناديا عاصميا، متقدمة على بجاية (52 رياضيا / 10 أندية)، وبرج بوعريريج (14 رياضيا / 4 أندية).

و تنطلق فعاليات هذه التظاهرة يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة صباحا بسباق 100 متر (أقل 20 سنة والأكابر رجال) ضمن منافسات العشاري، فيما تختتم يوم السبت بمسابقة المطرقة للسيدات والتي تبدأ على الساعة 00ر17، وفق البرنامج الذي أعده المنظمون.

آخر تعديل على الأربعاء, 28 فيفري 2024 16:48
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ألعاب القوى: نقل البطولة الوطنية الشتوية إلى الملعب الملحق للمركب الأولمبي ''ميلود هدفي'' بوهران
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 16:03     الفئـة : رياضــة   شارك

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