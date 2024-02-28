رابطة أبطال إفريقيا/ش.بلوزداد- ميدياما: الشباب لمغادرة المنافسة على نقطة إيجابية

الجزائر- يتطلع ممثل الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، شباب بلوزداد، إلى تحقيق نتيجة جيدة بهدف الخروج "بشرف" من المنافسة القارية، عندما يستضيف نادي ميدياما الغاني، يوم الجمعة بملعب 5 جويلية (00ر17)، لحساب الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة.

و بعد ان تأكد خروجه من السباق في الجولة الخامسة, إثر سقوطه الحر و المدوي على يد يونغ آفريكانز التنزاني (0-4) بدار السلام, سيخوض نادي "العقيبة" (المركز3, 5ن) هذه المقابلة دون اي ضغط بعد ضياع الهدف الرئيسي المتمثل في تجاوز مرحلة المجموعات ومع ذلك سيعمل كل ما في وسعه لتحقيق الفوز و طي صفحة المنافسة القارية على نقطة ايجابية سيما من الناحية المعنوية تحسبا للمواعيد الرسمية المقبلة التي تنتظر شباب بلوزداد هذا الموسم و هي بقية مشوار بطولة الرابطة الاولى المحترفة موبيليس التي يحمل لقبها في السنوات الاربع الاخيرة فضلا عن المواجهة المقبلة امام شبيبة القبائل في الخامس مارس لحساب تسوية رزنامة الدور ال 32 من مسابقة كاس الجزائر.

مغادرة المنافسة القارية التي كان يطمح في الذهاب بعيدا فيها تعد ضربة موجعة للفريق العاصمي و ادارته و عليه سيسعى رجال المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا, للفوز على الضيف ميدياما الذي يتذيل الترتيب بـ4 نقاط الذي هو الآخر غادر المنافسة.

و فيما يخص التعداد, ستستفيد التشكيلة "البلوزدادية" من عودة لاعب الجناح, محمد اسلام بلخير, الذي غاب عن لقاء يونغ آفريكانز لأسباب ادارية و الحارس رايس مبولحي الذي تعافى من الإصابة.

بالمقابل, سيفتقد النادي العاصمي لخدمات وسط الميدان اسحاق بوصوف والمهاجم اسامة درفلو بسبب الاصابة, فيما تم استبعاد وسط الميدان عدلان قديورة لأسباب انضباطية.

من جهته, سيلعب نادي ميدياما, المنهزم على أرضه أمام الاهلي المصري (0-1) الجمعة الماضية, بنية تفادي خسارة جديدة قبل التفرغ الى البطولة المحلية, علما أنه يحتل الصف الثامن بـ25 نقطة على بعد 10 نقاط عن الرائد نادي ساماتيكس.

و في اللقاء الآخر عن نفس المجموعة, يستضيف المتصدر الحالي, الأهلي المصري (9ن) ملاحقه يونغ آفريكانز (8ن), في لقاء تحديد هوية صاحب المركز الأول في نهاية المطاف.

و سيكون التعادل كفيلا بترسيم الأهلي متصدرا للمجموعة, في الوقت الذي سيكون فيه النادي التنزاني مطالبا بتحقيق الفوز خارج قواعده.

جدير بالذكر أن الاهلي المصري و يونغ افريكانز ضمنا بلوغهما الدور ربع النهائي من المنافسة القارية خلال الجولة الخامسة.