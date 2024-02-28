الرابطة الثانية هواة / الجولة ال 18: ر.القبة و أ.آقبو لتعزيز الصدارة, و "داربي" واعد في مستغانم

الجزائر - سيكون متصدرا ترتيب بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم, رائد القبة (مجموعة وسط-غرب) و أولمبي آقبو (مجموعة وسط-شرق) أمام فرصة افتكاك نقاط جديدة عندما يستقبلان على التوالي : جمعية وهران و أولمبي المقرن, لحساب الجولة الـ18 المقررة ايام الجمعة والسبت و الاثنين, في الوقت الذي تنتظر الرائد الآخر لمجموعة وسط-غرب, ترجي مستغانم, مواجهة "داربي" قوية أمام الجار و الغريم وداد مستغانم.

وفي مجموعة وسط شرق, يسعى متصدر الترتيب, أولمبي آقبو (39 ن), المنقوص من مباراة, الى تعميق الفارق عن ملاحقه المباشر, عندما يستقبل أولمبي المقرن (المرتبة 10, 18 ن) المثقل بهزيمة قاسية على أرضه الاسبوع الفارط أمام هلال شلغوم العيد (0-3).

بالمقابل, تنتظر ملاحقه مولودية باتنة (35 ن) مهمة صعبة للحفاظ على نفس الفارق مع الرائد, عندما ينزل ضيفا على أحد الفرق المهددة بشبح السقوط, جمعية عين مليلة (الصف 13, 17ن), في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

كما سيتنقل شباب برج منايل (المركز 3, 31 ن) الى ميدان "العنيد" هلال شلغوم العيد (الصف 7, 23ن) والذي تحسنت نتائجه في الجولات الاخيرة و العائد بفوز كبير خارج الديار السبت المنصرم.

شباب باتنة (الرتبة 4, 30ن), المنقوص من مقابلة أمام الرائد أولمبي آقبو, سيكون أمام فرصة مواتية لإضافة ثلاث نقاط جديدة, عندما يلعب على أرضه, هذه المرة, أمام الضيف اتحاد عنابة (المركز 14, 15ن), الذي بات يعاني في الموسم الحالي إثر تراجع نتائجه والتي جعلته "حبيس" منطقة السقوط.

و ستعرف هذه المجموعة, مباراة "داربي" محلي سيجمع بين جمعية الخروب (المرتبة 9, 22 ن) والجار مولودية قسنطينة (المرتبة 6, 24 ن), في مواجهة قوية سيسعى كل فريق الظفر بنقاطها للاقتراب اكثر من كوكبة المقدمة.

وفي قمة أصحاب المؤخرة, يستضيف وفاق سور الغزلان (الصف 15, 14ن), الطامح للخروج من وضعيته الصعبة , فريق مولودية العلمة (10 ن) الذي بات يقترب اكثر فاكثر من القسم الثالث.

وفي لقاءين آخرين, سيسعى اتحاد الحراش (الصف 12, 18 ن) الى استغلال فرصة استضافته لـ"شريكه" في الترتيب, اتحاد ورقلة (18ن) يوم الاثنين المقبل للفوز عليه بهدف الابتعاد عن الخطر, بينما يستضيف اتحاد خميس الخشنة (المركز 8, 22ن), صاحب المرتبة الخامسة نجم التلاغمة (24 ن) في موعد يبقى مفتوحا على جميع التوقعات.

مجموعة وسط-غرب : "داربي" قوي بمستغانم, رائد القبة للحفاظ على المقدمة

وستشد المباراة المحلية بين احد متصدري ترتيب مجموعة وسط غرب, ترجي مستغانم (38 ن) والجار وداد مستغانم (الصف 6, 26 ن), الأنظار بالنظر الى الندية التي ستعرفها, والتي سيبذل خلالها "الحواتة" قصارى جهدهم لحصد النقاط الثلاث بغية الحفاظ على مكانتهم, في الوقت الذي سيكون فيه يتطلع أصحاب اللونين الأحمر والأبيض الي الايقاع بغريمهم الابدي.

وبالعاصمة, سيكون المتصدر الآخر, رائد القبة (38 ن), أمام فرصة حصد ثلاث نقاط تبقيه في منصبه, عندما يستضيف يوم الاثنين جمعية وهران المتواجدة في وسط الترتيب (المرتبة 8, 21 ن).

من جهة أخرى, سيكون صاحب الصف الثالث غالي معسكر (33 ن) في سفرية محفوفة بالمخاطر , عندما يحل ضيفا على أحد الأندية المهددة بالنزول, شباب المشرية (الصف 14, 15 ن) الساعي الى تدارك أموره للخروج من المنطقة الحمراء.

كما سيشد شباب تيموشنت (المركز 4, 32 ن) الرحال الى مدينة خميس مليانة للقاء الصفاء المحلي (الصف 7, 25 ن) في مباراة تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات, بالنظر الى رغبة "السيارتي" في البقاء على مقربة من كوكبة المقدمة من جهة والنتائج المتباينة التي يسجلها "السكاف" داخل وخارج الديار.

وفي مهمة الصراع على البقاء, ستعرف هذه الجولة مباريات "ساخنة", حيث يستقبل وداد بوفاريك (المركز 11, 18ن) أحد متذيلي الترتيب, شباب غير العبادلة (12 ن) في مباراة "الجريحين", ويستضيف نصر حسين داي (المرتبة 12, 17 ن), أولمبي المدية (12 ن) , صاحب مؤخرة الجدول العام للبطولة والذي بات يعاني أكثر, على عكس "النصرية" التي تمكنت من العودة بالزاد كاملا في الجولة الفارطة.

كما يستقبل أمل الأربعاء (الصف 13, 16 ن) فريق مستقبل واد سلي (المركز 9, 21ن), في الوقت الذي تستضيف فيه شبيبة تيارت (المرتبة 10, 19ن) تشكيلة نجم القليعة (الصف 5, 27 ن).

برنامج المباريات

الجزائر - برنامج مباريات الجولة الـ17 لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم (مجموعة وسط-غرب), المقررة ايام الجمعة والسبت و الاثنين :

الجمعة (00ر15) :

وداد بوفاريك - شباب غير العبادلة

السبت (00ر14) :

صفاء خميس مليانة - شباب تموشنت

ترجي مستغانم - وداد مستغانم

أمل الأربعاء - مستقبل واد سلي

شباب المشرية - غالي معسكر

شبيبة تيارت - نجم القليعة

الاثنين (00ر14)

نصر حسين داي - أولمبي المدية

رائد القبة - جمعية وهران

الترتيب نقاط لعب

رائد القبة 38 17

--. ترجي مستغانم 38 17

غالي معسكر 33 17 شباب تموشنت 32 17 نجم القليعة 27 17 وداد مستغانم 26 17 صفاء خميس مليانة 25 17 جمعية وهران 21 17

--. مستقبل واد سلي 21 17

شبيبة تيارت 19 17 وداد بوفاريك 18 17 نصر حسين داي 17 17 أمل الأربعاء 16 17 شباب المشرية 15 17

15.شباب غير العبادلة 12 17

--. أولمبي المدية 12 17.