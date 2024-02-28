الرابطة الأولى: الرائد في خطر في سطيف، مباراة بست نقاط بين "المهددين بالسقوط"

الجزائر - تتميز الجولة التاسعة عشرة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليس المقررة يومي الجمعة و السبت بمباراة القمة التي تجمع وفاق سطيف برائد الترتيب مولودية الجزائر، بينما يتنافس المهددان بالسقوط، اتحاد سوف و نجم بن عكنون في لقاء مصيري "بست نقاط" في سباق ضمان البقاء.

وستقوم مولودية الجزائر (1- 40 ن) التي اكتفت الأسبوع الماضي بتعادل ابيض على ميدان مولودية البيض بخرجة ثانية على التوالي و هذه المرة إلى عاصمة "الهضاب العليا" لرفع التحدي أمام وفاق سطيف (5 - 27 ن) بنية استئناف مسيرتها المظفرة .

فالعميد الذي يعتبر ثاني أحسن فريق خارج قواعده (15 نقطة من أصل 24 ممكنة) مطالب بالظهور بوجه أفضل أمام الوفاق الساعي للتدارك، خاصة بعد هزيمته الثقيلة في البيض (0-3).

فإذا كانت المولودية تسعى للحفاظ على ديناميكيتها، فالوفاق يطمح للبقاء على مقربة من كوكبة الطليعة.

أما نادي بارادو (3 - 30 ن) الذي تعثر بميدانه الأسبوع الماضي أمام شبيبة القبائل (0-0) سيكون هذه المرة، مرشحا بقوة للفوز عند استقباله لاتحاد بسكرة (10 - 24 ن) الذي يراوح مكانه بعد هزيمتين متتاليتين كانت أخرهما أمام نجم مقرة (0-1).

وسيخوض "الأكاديميون" تنافسا عن بعد مع شباب قسنطينة الذين يتقاسمون معه المرتبة الثالثة، حيث سيكون الرهان احتلال مركز الوصافة و لو "مؤقتا".

أما شباب قسنطينة الذي حقق انتصارا مستحقا في الجولة الأخيرة أمام جمعية الشلف (3-1)، فسيقوم برحلة طويلة إلى بشار لمواجهة شبيبة الساورة (11 - 23 ن) التي ما فتئت تسجل نتائج متباينة منذ بداية الموسم و التي رمت بها الي الشطر الثاني من الترتيب العام.

بالنسبة لشبيبة الساورة التي فقدت بريقها هذا الموسم بعرينها بملعب 20 أوت 1955 (18 نقطة فقط من أصل 27 )، فعليها توخي الحيطة و الحذر من تشكيلة "السنافر" القادرة على العودة من بشار بكامل الزاد.

== السباق لضمان البقاء، والهزيمة ممنوعة ==

وتتنقل مولودية البيض (9 - 25 ن) إلى الشلف لمواجهة الجمعية المحلية (12 - 20 ن) بنية تسجيل نتيجة مرضية و استعادة الثقة بالنفس بعد إقصائها من منافسة كأس الجزائر، و اكتفائها بتعادل في البطولة أمام نظيرتها العاصمية.

لكن "الشلفاوة" ليسوا مستعدين للتفريط في نقاط المباراة، من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر، و تسجيل نقاط إضافية تسمح لهم بضمان البقاء.

ويعرف السباق من اجل ضمان البقاء اجراء مباراتين حاسمتين تجمع الأولى نجم مقرة (12 - 20 ن) بمولودية وهران (14 - 14 ن) و الثانية، اتحاد سوف (16 - 7ن ) بنجم بن عكنون (15 - 13 ن).

نجم مقرة العائد بفوز ثمين من منطقة "الزيبان " على حساب اتحاد بسكرة (1-0)، مطالب بتأكيد استفاقته بعد سلسلة ست مباريات بدون فوز في كل المنافسات.

وسيخوض فريقا اتحاد سوف و نجم بن عكنون مباراة قوية بست نقاط، حيث يسمح الفوز لأحدهما بالتموقع جيدا في سباق ضمان البقاء. و ستكون هذه المباراة الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، حيث فاز الاتحاد بمباراة الذهاب في الجزائر (1-0) بينما ثأر النجم في لقاء الدور 32 للكأس على ميدان منافسه (1-3).

وستكون هذه الجولة مبتورة من مباراتين و هما: اتحاد خنشلة- شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر-شيبة القبائل، بسبب مشاركة الشباب و الاتحاد في المنافسات الإفريقية ما بين الأندية.