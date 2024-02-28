توقيع إتفاقية إطار بين القرض الشعبي الجزائري و مجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية -

المؤتمر الدولي للصيرفة الإسلامية : التنويه بجهود رئيس الجمهورية الرامية لدعم الصناعة المالية الاسلامية -

مساهمة هامشية لأعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري -

انعقاد الدورة ال11 للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية -

إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة: تمديد أجل الاكتتاب إلى غاية 14 مارس المقبل -

تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات لسنة 2024 -

استحداث مديرية للرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية -

المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-السنغال تجتمع عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد -

الجزائر تدين سياسة التجويع الممنهج التي يستخدمها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بغزة -

الأمير عبد القادر رمز للوعي الثوري ونموذج لتجسيد المفاهيم الحضارية -

إجراءات إستباقية لتفادي وقوع حرائق الغابات -

قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر: فرصة لمناقشة التدابير المشتركة لتحقيق الإستقرار في سوق الغاز -

الجزائر تؤكد من نيويورك أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا بالطرق السياسية -

حيداوي يدعو الشباب من الطارف إلى الإلتفاف حول الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العمومية لمواجهة التحديات -

الجزائر ترفع مساهمتها في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية -

حج 2024: تحديد تكلفة الحج ب840 ألف دينار جزائري -

منتدى الدول المصدرة للغاز: التعاون المشترك على إستقرار أسواق الغاز العالمية محور قمة التحديات الكبرى -

التوقيع على إتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي ومجلس التجديد الإقتصادي الجزائري -

وزير الصحة يشرف على إنطلاق الحملة التحسيسية والتوعوية حول رمضان والصحة -