استحداث مديرية للرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية

وينص المرسوم على أن مديرية الرياضة المدرسية تكلف بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية وتدعميها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
كما تتولى مهمة إعداد برنامج لاكتشاف المواهب الرياضية في الوسط المدرسي ومرافقتها مع السهر على تنظيم مختلف المنافسات الرياضية المدرسية والحرص على المشاركة في المنافسات الرياضية المدرسية الدولية.
وفي نفس السياق، تقوم المديرية المذكورة بالمبادرة بكل دراسة تتعلق بتطوير الرياضة المدرسية بإشراك مختلف الفاعلين في المجال الرياضي.
وتضم مديريتين فرعيتين، تعنى الأولى بالأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي، حيث تكلف بجملة من المهام منها ترقية وتعميم ممارسة النشاط الرياضي المدرسي وتطويره وكذا متابعة إنشاء النوادي الرياضية المدرسية و تجهيزها، علاوة على إعداد مخطط لتطوير الرياضة لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذه.
أما المديرية الفرعية الثانية فتعنى بالمواهب الرياضية المدرسية من خلال العمل على اكتشاف وتنظيم وتدعيم هذه المواهب ومرافقتها، بالإضافة إلى المساهمة في انتقاء التلاميذ للالتحاق بالثانويات الرياضية ومتابعتهم