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استحداث مديرية للرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 08:26     الفئـة : رياضــة
استحداث مديرية للرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية

الجزائر - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، والذي تم بموجبه استحداث مديرية للرياضة المدرسية تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية هذا النوع من الرياضات، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وينص المرسوم على أن مديرية الرياضة المدرسية تكلف بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية وتدعميها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

كما تتولى مهمة إعداد برنامج لاكتشاف المواهب الرياضية في الوسط المدرسي ومرافقتها مع السهر على تنظيم مختلف المنافسات الرياضية المدرسية والحرص على المشاركة في المنافسات الرياضية المدرسية الدولية.

وفي نفس السياق، تقوم المديرية المذكورة بالمبادرة بكل دراسة تتعلق بتطوير الرياضة المدرسية بإشراك مختلف الفاعلين في المجال الرياضي.

وتضم مديريتين فرعيتين، تعنى الأولى بالأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي، حيث تكلف بجملة من المهام منها ترقية وتعميم ممارسة النشاط الرياضي المدرسي وتطويره وكذا متابعة إنشاء النوادي الرياضية المدرسية و تجهيزها، علاوة على إعداد مخطط لتطوير الرياضة لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذه.

أما المديرية الفرعية الثانية فتعنى بالمواهب الرياضية المدرسية من خلال العمل على اكتشاف وتنظيم وتدعيم هذه المواهب ومرافقتها، بالإضافة إلى المساهمة في انتقاء التلاميذ للالتحاق بالثانويات الرياضية ومتابعتهم

آخر تعديل على الأربعاء, 28 فيفري 2024 08:45
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استحداث مديرية للرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 08:26     الفئـة : رياضــة   شارك

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