Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس إفريقيا للأمم: فوز الجزائر على بوركينافاسو 3 -0

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 فيفري 2024 19:26     الفئـة : رياضــة
كأس إفريقيا للأمم: فوز الجزائر على بوركينافاسو 3 -0

الجزائر - فاز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للسيدات على نظيره البوركينابي بنتيجة (3-0) الشوط الاول (1-0) في مباراة ودية جرت اليوم الثلاثاء بملعب نيلسون مانديلا (براقي) في إطار استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا-2024 للسيدات.

و سجل اهداف المباراة كل من لينا بوساحة (12) مارين دافر (58) صوفيا غلاتي (64 ض.ج) لصالح الجزائر.

و كانت التشكيلة الوطنية تحت قيادة المدرب بن ستيتي قد فازت ايضا بالمواجهة الودية الاولى امام نفس المنافس بنتيجة (2-0) يوم السبت بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.

و افتتح المنتخب الوطني باب التسجيل في الدقيقة ال32 عن طريق اللاعبة باتوري شانا قبل أن تضيف هدافة الخضر نعيمة بوهني الهدف الثاني في الدقيقة 61.

و كان الناخب الوطني قد استدعى 29 لاعبة للمشاركة في تربص تحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة) و الذي يستمر إلى غاية 28 فبراير.

يذكر ان المنتخب الجزائري للسيدات تأهل لنهائيات كاس افريقيا للأمم 2024 عقب فوزه ذهابا و ايابا على منتخب بورندي (5-1 و 1-0) في نوفمبر 2023.

وتعود آخر مشاركة جزائرية في نهائيات كأس افريقيا للأمم الى طبعة 2018 بغانا والتي عرفت خروج المنتخب من الدور الاول للمنافسة.

وقبل ذلك كانت الجزائر قد شاركت أربع مرات في نهائيات "الكان" للسيدات وكان ذلك في طبعات : 2004, 2006, 2010 و 2014.

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 فيفري 2024 19:43
كلـمات مفتـاحيــة :
كأس إفريقيا للأمم: فوز الجزائر على بوركينافاسو 3 -0
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 فيفري 2024 19:26     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.27

توسع الدعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره إيذان بقرب النصر

24.02.27

الجزائر تؤكد من نيويورك أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا بالطرق السياسية

24.02.27

حيداوي يدعو الشباب من الطارف إلى الإلتفاف حول "الإرادة السياسية الصادقة" للسلطات العمومية…

24.02.27

الجزائر ترفع مساهمتها في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية

24.02.27

مجلس حقوق الإنسان الأممي يحتضن ندوة حول نهب الثروات الطبيعية الصحراوية

24.02.27

وهران: زيارة موجهة بمدرسة ضباط الصف للعتاد لفائدة وسائل الإعلام

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.26

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست

24.02.26

المجلس الشعبي الوطني : المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات

24.02.26

تنصيب عمار بن جدة رئيسا بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري

24.02.26

مراد يستقبل من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد

24.02.26

مراد يؤكد مواصلة الجزائر تعاونها مع الدول الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة

24.02.26

جامع الجزائر.. صرح إسلامي شامخ و مقصد لطلبة العلم من شتى أصقاع العالم  