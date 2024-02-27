كأس إفريقيا للأمم: فوز الجزائر على بوركينافاسو 3 -0

و سجل اهداف المباراة كل من لينا بوساحة (12) مارين دافر (58) صوفيا غلاتي (64 ض.ج) لصالح الجزائر.
و كانت التشكيلة الوطنية تحت قيادة المدرب بن ستيتي قد فازت ايضا بالمواجهة الودية الاولى امام نفس المنافس بنتيجة (2-0) يوم السبت بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.
و افتتح المنتخب الوطني باب التسجيل في الدقيقة ال32 عن طريق اللاعبة باتوري شانا قبل أن تضيف هدافة الخضر نعيمة بوهني الهدف الثاني في الدقيقة 61.
و كان الناخب الوطني قد استدعى 29 لاعبة للمشاركة في تربص تحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة) و الذي يستمر إلى غاية 28 فبراير.
يذكر ان المنتخب الجزائري للسيدات تأهل لنهائيات كاس افريقيا للأمم 2024 عقب فوزه ذهابا و ايابا على منتخب بورندي (5-1 و 1-0) في نوفمبر 2023.
وتعود آخر مشاركة جزائرية في نهائيات كأس افريقيا للأمم الى طبعة 2018 بغانا والتي عرفت خروج المنتخب من الدور الاول للمنافسة.
وقبل ذلك كانت الجزائر قد شاركت أربع مرات في نهائيات "الكان" للسيدات وكان ذلك في طبعات : 2004, 2006, 2010 و 2014.