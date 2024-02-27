ألعاب القوى : الجزائرية لبنى بن حاجة تحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 400 م داخل القاعة -

أمطار رعدية مرتقبة على عدة ولايات من شرق الوطن بداية من يوم غد الأربعاء -

الوزير الأول يترأس اجتماعا للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات -

في انتظار إصدار رأي محكمة العدل الدولية ..الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه الدموي على غزة -

إعلان الجمهورية الصحراوية هو تجسيد ميداني لإرادة الشعب في العيش الحر الكريم -

غزة: 5424 طالبا استشهدوا و9193 أصيبوا بجروح منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني -

وزير الداخلية يجري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب بتونس -

جامع الجزائر: برنامج خاص لنقل المصلين لأداء صلاة الجمعة ابتداء من الفاتح مارس -

حوادث الطرقات: وفاة 33 شخصا وإصابة أزيد من 1229 آخرين بجروح في ظرف أسبوع -

فلسطين: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة إلى 29 ألفا و878 شهيدا -

إدراج موقعي القلعة البيزنطية وقرية امدوكال العتيقة ضمن قائمة الجرد الإضافي للممتلكات الثقافية -

شهداء وجرحى فلسطينيين في غارات صهيونية على مناطق مختلفة من قطاع غزة -

الاحتلال يرتكب 375 مجزرة في قطاع غزة منذ صدور قرارات محكمة العدل الدولية -

الدعوة إلى إنجاز الخريطة الأثرية للتراث الثقافي المغمور بالمياه -

بلعابد يترأس أشغال ندوة تحضيرية للملتقى الوطني حول تقييم التحول الرقمي في قطاع التربية -

المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الكاتب والصحفي بلقاسم رواش -

جمارك: وزير المالية يترأس اجتماعا بخصوص مخطط عمل سنة 2024 -

رمضان: تحديد 174 نقطة بيع للمنتجات الصيدية من المنتج الى المستهلك على المستوى الوطني -

زهانة يقف على مدى جاهزية مطار الجزائر الدولي تحسبا للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز -