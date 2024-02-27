الرقم القياسي السابق كان بحوزتها بزمن 54.84 ثانية، ضمن فعاليات ملتقى بوكيرك نيو مكسيكو في بطولة الجامعات الامريكية في 26 يناير 2024 .
ألعاب القوى : الجزائرية لبنى بن حاجة تحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 400 م داخل القاعة
أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 فيفري 2024 15:30 الفئـة : رياضــة
الجزائر - حطمت العداءة الجزائرية لبنى بن حاجة (23 سنة) الرقم القياسي الوطني للمرة الثانية هذه السنة في سباق 400 متر داخل القاعة بعد تحقيقها توقيت قدره 54.46 ثانية ضمن فعاليات ملتقى ألعاب القوى لينشبورج فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية , حسبما اعلنته اليوم الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.
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