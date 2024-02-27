كرة الطاولة/دورة دولية للشباب: 170 لاعبا ولاعبة من 20 دولة منتظرون في موعد الجزائر

الجزائر - تحتضن الجزائر الدورة الدولية المفتوحة لكرة الطاولة للشباب المقررة في الفترة من 28 فبراير إلى 02 مارس 2024 بالقاعة البيضاوية للمركب الرياضي الأولمبي "محمد بوضياف" بالجزائر, حسبما علم من الاتحادية الجزائرية للعبة.

وتضيف الاتحادية أن "170 لاعبا ولاعبة من 20 دولة منها الجزائر سيشاركون في الدورة المفتوحة فردي لفئات الشباب (أقل من 11 و13 و15 و17 و19 سنة) والزوجي المختلط (أقل من 15 و 19 سنة )", مضيفة أن هذه البطولة تقام تحت رعاية معالي وزير الشباب والرياضة وإشراف الاتحاد الدولي ومؤسسة WTT.

وقد شهد هذا العام والعام الماضي تنظيم بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب في هلسنجبورغ بنجاح، مما يوفر نقطة انطلاق مع استمرار الاستعدادات لحدث 2024.

سيكون هذا هو ذروة العام بالنسبة للمواهب الشابة، بعد عام حطم رقماً قياسياً مع أكثر من 50 فعالية مخطط لها في سلسلة بطولات WTT للشباب 2024.

دورة الجزائر هي واحد من سلسلة دورات الشباب المدرج في برنامج الاتحاد الدولي لكرة الطاولة والمقررة لإلهام الجيل القادم من نجوم هذه الرياضة والارتقاء بهم. وتأتي استكمالا للنجاح المذهل الذي حققته في السنوات السابقة والتي تعمل الهيئة الدولية على توسيع آفاقها وإدخال فعاليات جديدة تماما للمنافسين الشباب في التقويم. ستقام هذه الفعاليات المثيرة في الجزائر العاصمة وبيروت ولوكسمبورغ وسانتياغو وكانكون وجيجو وسانديفيورد وهانتسفيل وكاراكاس وطشقند وبورلينغهام وسراييفو والرياض.

فمنذ إنشائها، شهدت سلسلة البطولات أو الدورات الدولية للشباب (WTT) نموا هائلا. فمن 14 فعالية فقط في 2021، توسعت السلسلة إلى 33 فعالية في 2022 و43 فعالية في 2023. ويمثل تقويم عام 2024 علامة فارقة أخرى، حيث تتبنى أكثر من نصف الفعاليات المجدولة صيغة المنافسات للشباب التي تستمر لأربعة أيام، مما يوفر للاعبين الشباب فرصة فريدة من نوعها وستستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وتونس والجبل الأسود والبرتغال وقطر ولبنان وجمهورية كوريا العديد من فعاليات سلسلة WTT للشباب في عام 2024، مما يؤكد التزام الهيئة الدولية بتوسيع نطاق وصول تنس الطاولة للشباب إلى جميع أنحاء العالم ورعاية المواهب من خلفيات متنوعة.

كما سيشهد عام 2024 أول بطولة عالمية لتنس الطاولة للشباب ستقام في جنوب شرق آسيا حيث سيتم الإعلان عن المدينة المضيفة في الأسابيع المقبلة. ستشهد فعاليات الفئة الأولى من سلسلة بطولات دولية للشباب توجه أفضل النجوم تحت 15 سنة وتحت 19 سنة إلى تونس وبودغوريتشا وليما وسكوبيي والدوحة وفيلا نوفا دي غايا.

وفيما يلي برنامج الدورة :

يومي 28 و 29 فيفري 2024 : فردي أقل من 13 و 17 سنة

يومي 01 و 02 مارس 2024 : فردي أقل من 11 و 15 و 19 سنة

يومي 29 فيفري و 01 مارس 2024 : زوجي مختلط أقل من 15 و 19 سنة.