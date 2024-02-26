الألعاب الافريقية-أكرا-2023: " نطمح في ان تكون مشاركة الجزائر نوعية "

الجزائر - أكد رئيس الوفد الجزائري خلال الطبعة ال13 للألعاب الافريقية بأكرا بغانا (8-23 مارس 2024), كريم سعيدي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن "الاتحاديات الوطنية المعنية اختارت ان تكون مشاركتها نوعية ".

واوضح سعيدي في ندوة صحفية, نشطها رفقة الامين العام للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية, خير الدين برباري ومدير الرياضة بالهيئة الاولمبية ياسين أعراب: " الجزائر تشارك في الموعد الافريقي بأكرا بوفد يضم 299 شخصا منهم 222 رياضيا يمثلون 18 اختصاصا, بالإضافة الى 77 من طاقم المدرب, رؤساء الفرق والأطباء. اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية, بالتنسيق مع الاتحاديات الوطنية المعنية, تطمح في ان تكون مشاركة الجزائر نوعية, سيما بالنسبة للأربعة اختصاصات من أصل ثمانية المؤهلة الى الالعاب الاولمبية 2024 بباريس (كرة الريشة, تنس الطاولة, التنس والترياتلون).

والاختصاصات الاربعة عشر غير المؤهل الى الالعاب الاولمبية- 2024 هي: العاب القوى (24 رياضيا), الدراجات (16), السباحة (18), الطائرة الشاطئية (2), كرة السلة 3 في 3 (12), الملاكمة (20), الشطرنج (2), كرة اليد (16), الجودو (15), الكاراتي دو (19), تايكواندو (8), الكرة الطائرة (16), رفع الأثقال (11) والمصارعة المشتركة (11).

اما الاربع اختصاصات المؤهلة الى الموعد الاولمبي فهي: تنس الطاولة (10), تنس (6), الترياتلون (4) وكرة الريشة (12).

وبرمجت اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية, 12 رحلة منتظمة للرياضيين الجزائريين, ستكون الاولى منها في الفاتح مارس, بانطلاق اول وفد متكون من الاطقم الادارية, طبية ومسؤولين ورياضيي اختصاصين رياضيين اثنين وهما, كرة الريشة وتنس الطاولة, فيما يعود اخر وفد جزائري الى أرض الوطن يوم 24 مارس.

من جهته, أشار مدير الرياضات ب"الكوا", ياسين اعراب ان " الرياضيين الجزائريين سيتنقلون الى العاصمة أكرا 48 ساعة قبل بدء منافساتهم, تواليا ويغادرون القرية الافريقية 24 ساعة بعد نهاية مسابقاتهم", مضيفا ان الجزائر تحصي حاليا 19 رياضيا متأهلا الى اولمبياد باريس وتأمل في ان يقتطع اخرون تأشيرة العبور الى الموعد عبر بوابة أكرا.

وقال أعراب: " لدينا حظوظا وفيرة لافتكاك ميداليات في بعض الاختصاصات, حسب توقعات الاتحاديات الوطنية ", مشيرا الى ان الهيئة الاولمبية سترافق الرياضيين من الناحية اللوجستيكية (نقل, إقامة, مصاريف السفر)وايضا طبيا, من خلال وضع نظام طبي صارم".

وفي سؤال حول توقيت المنافسات وتزامنها مع شهر رمضان, قال مدير الرياضات باللجنة الاولمبية: " الرياضيون متعودون على المشاركة في المنافسات وفي عز رمضان. هذا لن يكون عائقا امام مردود ممثلينا بل بالعكس. تحدثنا مع المنظمين في هذه المسألة وطمأنونا ".

أما بخصوص توقعات حصيلة الميداليات التي تستهدفها الاتحاديات الوطنية خلال الالعاب الافريقية بأكرا, بدا الامين العام "للكوا" "حذرا", قائلا في هذا الشأن: " هذا الموضوع هو من شأن الاتحاديات الرياضية التي قدمت تعهداتها لوزارة الشباب والرياضة. فاللجنة الاولمبية ترافق الحركة الرياضية من اجل تمثيل احسن خلال الالعاب الافريقية-2023. الاولوية أعطيت للاختصاصات المؤهلة للالعاب الاولمبية. لكن ما هو أكيد ان الرياضيين الجزائريين سيمثلون الالوان الوطنية أحسن تمثيل ويمنحون بدون شك كل ما لديهم من اجل ذلك".

ويضم برنامج الطبعة ال13 للالعاب الافريقية بأكرا-2023 29 اختصاصا رياضيا, - ثمانية منها مؤهلة الى الالعاب الاولمبية بباريس2024.

و الرياضات الثمانية التأهيلية لأولمبياد باريس-2024 هي: ألعاب القوى, البادمنتون, الدراجات, السباحة, تنس الطاولة, تنس الميدان, ترياتلون و المصارعة المشتركة.

أما الرياضات الأخرى فهي الطائرة الشاطئية و كرة السلة 3 في 3, والملاكمة والشطرنج و الكريكت, وكرة القدم, وكرة اليد, والهوكي والجودو والكاراتي والريغبي, والتاي كواندو, والكرة الطائرة, ورفع الأثقال و اليد الحديدية.

كما اختار المنظمون ايضا ستة اختصاصات استعراضية وهي: إي سبور (أو الرياضات الالكترونية), الفنون القتالية المختلطة, بيكل بول (رياضة تجمع بين عناصر كرة الريشة والطاولة التنس), الصامبو, السكرابل, السبيد بال.

للإشارة أن الموعد الافريقي كان مبرمجا خلال السنة الماضية (2023), واتخذ قرار تأجيل بسنة بعد تشاور كل الاطراف المعنية بالتنظيم, من لجنة التنظيم المحلية, الاتحاد الافريقي, جمعية اللجان الوطنية الاولمبية والافريقية (أكنوا) واتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية (إكسا).

وبالإضافة الى تأجيل المنافسة, تقرر ايضا الاحتفاظ بتسمية الطبعة ال13 للالعاب الافريقية (أكرا- 2023), رغم التاريخ الجديد.

ومن المنتظر مشاركة ما لا يقل عن 5000 رياضي من 55 بلدا لمدة اسبوعين .