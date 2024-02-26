بداري يكرم الطلبة الرياضيين المتوجين في المنافسات الدولية

الجزائر- أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور كمال بداري، اليوم الاثنين، بجامعة الجزائر-3 بدالي براهيم، على حفل تكريم 17 طالبا و طالبة من رياضيي النخبة الحائزين على ميداليات في المنافسات الدولية التي نظمت في الموسم الرياضي 2023-2024.

وصرح الوزير خلال مداخلته قائلا : "نحتفل اليوم سويا بتكريم الرياضيين المتوجين في المنافسات الرياضية التي أعطينا اشارة انطلاقها في 20 سبتمبر 2023. النتائج بدأت تظهر للعلن ونسبة مشاركة الطلبة الرياضيين في مختلف الفرق الوطنية لجميع التخصصات الرياضية بلغت قرابة 50 بالمائة، وهي نتيجة إيجابية لمشاركة الطالب الجزائري ضمن هذه الفرق التي تمثل الرياضة الجزائرية محليا وطنيا ودوليا".

و ذكر السيد بداري في خضم مداخلته بالدعم والاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للرياضة الجامعية التي تعد مثلما قال "خزانا للنخبة الوطنية".

وأوضح البروفيسور في هذا الصدد: "طبقا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 16 أبريل 2023 وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الذي وجهنا جميعا نحو تشجيع الرياضة الجامعية حتى نكون نخبة وطنية تمثل الجزائر في المحافل الدولية وتشكل قوة ناعمة تبهر العالم بالعلم والرياضة وتكون الشمعة التي تنير المجتمع الدولي من خلال الطالب الجزائري عبر المشاركة في مختلف المنافسات من أجل الرياضية السلم والتلاحم الاجتماعي".

وفي ختام مداخلته كشف الوزير كمال بداري أن "8 طلبة رياضيين تمكنوا من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى أولمبياد باريس-2024 (26 يوليو-11 أغسطس)، ناهيك على عدد كبير ممن سيشاركون في الألعاب الإفريقية بغانا (8-23 مارس)، مشيرا أيضا أنه تم استخراج 5400 بطاقة طالب رياضي من بينهم 420 من النخبة و 202 من رياضيي الطراز الأول".

من جانبها أكدت بطلة العالم (أقل من 21 سنة) في رياضة الكاراتي لويزة أبو ريش، في تصريح ل /وأج أن تكريم الوزير يعتبر "تحفيزا معنويا وتشجيعا لرياضيي النخبة لأن التوفيق بين الدراسة الجامعية والرياضة أمر مقعد للغاية ولهذا فإن الطالب الرياضي يحتاج لرعاية خاصة، فالإجراءات التي أقرها الوزير مثل بطاقة

الطالب الرياضي والتسهيلات لاستغلال المرافق الرياضية من شأنها مساعدتنا كطلبة ورياضيي النخبة على النجاح في الدراسة وفي الرياضة".

وأضافت لويزة التي تدرس تخصص الإعلام الآلي حول أهدافها خلال بقية الموسم: "نحن نستعد للمشاركة في الألعاب الإفريقية بغانا من أجل تشريف الجزائر وبعدها سوف أحضر للبطولة العالمية حسب الفرق والألعاب العالمية".

وفي تخصص ألعاب القوى تم تكريم عداء المسافات الطويلة، سعيد عامري، الذي أبرز بأن هذ التكريم الأول من نوعه "ينم على اهتمام الوزير بالطلبة الرياضيين بهدف توفير المناخ المناسب لهم لتشريف الجامعة والجزائر في قادم المحافل الدولية".

وأوضح إبن مدينة المشرية الذي يدرس بمعهد التربية البدنية والرياضة لجامعة الجزائر3 و المتحصل على المرتبتين الثانية والثالثة تواليا في البطولة العربية (5000 و 800 متر) والمركز الخامس في الألعاب العالمية المقامة في الصين في سباق 5000 متر، أنه "يطمح للتويج بالميدالية الذهبية في الألعاب الإفريقية بغانا وكذا تحقيق الحد الأدنى المؤهل لأولمبياد باريس-2024"، مع العلم أنه نجح مؤخرا في تحطيم الرقم القياسي الوطني لسباق 5 كلم على الطريق الذي كان بحوزة البطل الشهير سيد علي صخري.

وتحظى الرياضة الجامعية والمدرسية باهتمام خاص من قبل الوصاية تطبيقا لتعليمات السلطات العليا في البلاد، كما يتضح من الأنشطة العديدة المخصصة للرياضيين الجامعيين خلال العامين الماضيين على وجه الخصوص.

ويهدف مسعى إعادة الاعتبار إلى الرياضة في الأوساط الجامعية والمدرسية لتمكينها من العودة إلى مهامها السابقة في المجال عندما كانت تنجب مجموعة من الأبطال الذين دعموا في الماضي المنتخبات الوطنية في مختلف التخصصات و رفعوا الألوان الوطنية عاليا، كما أشير إليه.