فوفينام فيات فوداو: الاتحادية الجزائرية ترغب في تنظيم بطولة العالم المقبلة بوهران

وهران - تعتزم الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيتفوداو تقديم ترشيحها لتنظيم بوهران البطولة العالمية المقبلة لهذه الرياضة القتالية المقررة سنة 2025،حسبما علم لدى رئيس هذه الهيئة محمد جواج.

وأوضح نفس المسؤول بأن هذه الرغبة ترجع إلى "النجاح الكبير" الذي شهدته البطولة الجزائرية لهذه الرياضة (أكابر وأواسط) التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي بالقاعة متعددة الرياضات بالمركب الرياضي ''ميلود هدفي'' بوهران.

وأضاف السيد جواج، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للاتحادية الدولية لفوفينام فيتفوداو: ''هذا المرفق الرياضي يعتبر جوهرة حقيقية استفادت منه الرياضة الجزائرية، وهوما يجعلنا نفكر جديا في طلب تنظيم به بطولة العالم المقبلة لهذا الاختصاص''.

وتابع بالقول: ''نحن فخورون بتوفر مثل هذه المنشأة الرياضية في بلادنا، خاصة أنها تتمتع بجميع المعايير اللازمة لاستضافة المنافسات الدولية".

كما أثنى في هذا الصدد على القرية المتوسطية الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من المركب الأولمبي و التي استقبلت الرياضيين المشاركين في البطولة الجزائرية، حيث تشكل،حسب قوله، عاملا محفزا آخرا لتقديم ترشح الاتحاد الجزائري لاستضافة بطولة العالم المقبلة.

وبالعودة إلى البطولة الوطنية التي استضافتها عاصمة الغرب الجزائري للمرة الثالثة، عبر ذات المسؤول الرياضي عن رضاه التام للظروف التي جرت فيها المنافسة.

وسلط الضوء بشكل خاص على "المشاركة القوية" التي ميزت الحدث، حيث تم تسجيل حضور ما لا يقل عن 549 رياضيا ممثلين ل23 ولاية، "و هو ما يعكس حماس الشباب الجزائري لهذه الرياضة"، على حد تعبيره.

وأردف قائلا: "حسب رأي المختصين أنفسهم، فإن مستوى هذه البطولة كان مرتفعا في عدة تخصصات، وتحديدا تلك المدرجة في برامج البطولة العالمية. وهذا يثبت أن رياضيينا لديهم رغبة شديدة في أن يتم اختيارهم للمنتخبات الوطنية و الحصول على فرصة المشاركة في المسابقات الدولية''.

وبخصوص اختيار مدينة وهران لاستضافة البطولة الوطنية, قال السيد جواج أن هذه المنافسة تعد "خطوة مهمة لتطوير هذه الرياضة في غرب البلاد", معربا عن أسفه لعدم مشاركة بعض ولايات الوطن في هذه التظاهرة "بسبب نقص الإمكانات المالية"، مثلما قال.