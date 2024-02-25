جمباز/كأس العالم: نمور تحتل المرتبتين ال4 في مسابقة عارضة التوازن وال6 في الحركات الأرضية

كوتبوس (ألمانيا) - احتلت الجمبازية الجزائرية كيليا نمور, في منافسات مرحلة , كأس العالم 2024 للجمباز التي جرت بكوتبوس بألمانيا, المرتبتين الرابعة في مسابقة عارضة التوازن والسادسة في الحركات الارضية, خلال النهائيات التي جرت اليوم الاحد.

ففي مسابقة عارضة التوازن , حققت نمور 14000 نقطة , لتحل في المركز الرابع ,وراء المتوجين: الصينية زهو ياكن (14900 نقطة) واليابانيتين إيرارا أشيكاوا ( 1422 نقطة) وهاريكا نكاميرا .

وفي منافسة الحركات الارضية , اكتفت ممثلة الجزائر بالمرتبة السادسة , برصيد 12.866 نقطة.

وتوجت بهذا الاختصاص الجمبازي , الصينية زهو ياكن ( 13.733 نقطة), امام مواطنتها كسنيي شن ( 13.666نقطة) والنمساوية شازليز مويير (13.100 نقطة).

واحرزت احسن رياضية جزائرية لسنة 2023 يوم السبت الماضي , اللقب العالمي في اختصاص العمودين غير المتوازيين.

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وحصلت نمور ( 17 سنة) على أعلى علامة والمقدرة بـ15.433 نقطة بدرجة صعوبة تقدر بـ7, متقدمة على صاحبة المركز الثاني, البيلاروسية آلينا تسيتافيتس, التي تحصلت على 14.100 نقطة, في الوقت الذي حلت فيه البلجيكية مايلي براسار الصف الثالث بمجموع 13.700 نقطة.

وفضلا عن العمودين غير المتوازيين, الذي يعد اختصاصها المفضل, تحضر الجمبازية الجزائرية للمشاركة في البطولة الإفريقية المقبلة المقررة من 30 أبريل إلى 7 مايو والمرحلة الاخرى لكاس العالم بالدوحة القطرية.

وعقب المراحل الأربع لكأس العالم, يتأهل إلى الألعاب الأولمبية-2024 صاحبا المركزين الأولين عن كل اختصاص من الاختصاصات الاربعة (واحد عن كل بلد وواحد عن كل اختصاص) يمثلون بلدا غير متأهل, حيث يحصل المتأهلون على تذكرة فردية للموعد الأولمبي.

ويشترط على الجمبازيين المشاركة على الأقل في ثلاث مراحل من بين الأربعة لكأس العالم, من أجل التصديق على تأهلهم الى اولمبياد باريس (فرنسا) المقبلة.