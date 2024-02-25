كأس الكونفدرالية: فوز هلال بنغازي على إتحاد الجزائر (2-1)

بنينة (ليبيا)- إنهزم ممثل الجزائر في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إتحاد الجزائر، يوم الأحد بملعب الشهداء "بنينة" أمام نظيره الليبي هلال بنغازي، بنتيجة (1-2) الشوط الأول (0-1) بدون حضور الجمهور لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الأولى للمنافسة.

و إفتتح هلال بنغازي باب التسجيل في الدقيقة 14 من الشوط الأول عن طريق عامر التوارغي قبل أن يضيف المعتصم بالله الهدف الثاني (د 50), بينما سجل أسامة شيتة هدف الاتحاد في الدقيقة (63).

و تعتبر هذه الهزيمة هي الأولى في مرحلة المجموعات لنادي سوسطارة بعد ثلاثة انتصارات و تعادل قبل هذه الجولة.

في المباراة الثانية لنفس المجموعة, تعثر نادي سوبر سبور الجنوب الإفريقي بميدانه أمام نادي فيوتشر المصري (1-1). هذه النتيجة تقصي نهائيا سوبر سبور من المنافسة. و افتتحت التشكيلة المصرية باب التهديف في الدقيقة (31) عن طريق علي زعزاع قبل أن يعدل سوبر سبور النتيجة بواسطة تنداموزيمو ماتودزي (د 69).

بعد هذه المباراة, يبقى اتحاد الجزائر متصدرا المجموعة الأولى بعشر نقاط أمام على التوالي, فيوتشر المصري (8 ن) و هلال بنغازي (6 ن) بينما يحتل سوبر سبور المركز الأخير ب 4 نقاط.

في الجولة السادسة و الأخيرة المبرمجة يوم 3 مارس المقبل, يستضيف اتحاد الجزائر سوبر سبور يونايتد الجنوب الإفريقي بينما يستضيف نادي فيوتشر المصري الهلال الليبي.

و يتأهل الأولان عن المجموعة للدور ربع النهائي.