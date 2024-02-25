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كأس الجزائر 2023-2024: "إستعمال الجهاز المساعد للتحكيم إعتبارا من الدور ربع النهائي"

  أدرج يـوم : الأحد, 25 فيفري 2024 18:30     الفئـة : رياضــة
كأس الجزائر 2023-2024: &quot;إستعمال الجهاز المساعد للتحكيم إعتبارا من الدور ربع النهائي&quot;

الجزائر - أعلن نائب رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، محمد أمين مسلوق مساء أمس السبت، بأن إستعمال الجهاز المساعد للتحكيم (فار) هذا الموسم، "سيكون إعتبارا من الدور ربع النهائي لكأس الجزائر".

و أوضح مسلوق خلال حصة رياضية للتلفزيون الجزائري قائلا: "لقد قررنا استعمال الجهاز المساعد للتحكيم هذا الموسم اعتبارا من الدور ربع النهائي لكأس الجزائر وذلك في الملاعب التي تتوفر على المعايير الدولية, والتي تتضمن على سعة 12 ألف مقعد, ومجهزة بقاعة صحافة وخاصة على جهاز لمحطات الفار".

و كان المكتب الفدرالي للفاف المجتمع يوم الاربعاء بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى قد صادق على الإطار الاستراتيجي لبرنامج "للأمام 2023-2026" والتي تتضمن اقتناء محطات الفار.

و أضاف مسلوق المكلف أيضا بتسيير الرابطة المحترفة لكرة القدم قائلا: "ستقوم لجنة تنظيم كأس الجزائر, الملاعب التي ستحتضن مباريات الدور ربع النهائي للمنافسة, آخذة بعين الاعتبار تنصيب جهاز الفار و النقل التلفزي".

و يقول نفس المتحدث : "يوجد رئيس الفاف (وليد صادي) بصدد إتمام ملف الفار. و ستقتني الاتحادية أربع محطات متنقلة للفار, والتي ستتولى تغطية كل مباريات البطولة ابتداء من الموسم, 2024-2025. ويتمثل هدفنا في رفع مستوى بطولتنا وهذا يمر حتما عبر تحديد ظروف الملاعب التي ستجهز بهذه التقنية".

للتذكير, أنه تم استعمال "تقنية الفار" خلال الموسم الماضي في منافسة السيدة الكأس اعتبارا من الدور نصف النهائي بملعب ميلود هدفي بوهران.

آخر تعديل على الأحد, 25 فيفري 2024 19:42
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كأس الجزائر 2023-2024: "إستعمال الجهاز المساعد للتحكيم إعتبارا من الدور ربع النهائي"
  أدرج يـوم : الأحد, 25 فيفري 2024 18:30     الفئـة : رياضــة   شارك

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