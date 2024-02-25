العدو الريفي (بطولة افريقيا السادسة): الجزائر في المرتبة الخامسة- حسب الفرق

الحمامات (تونس) - احتل المنتخب الجزائري للعدو الريفي (رجال) المرتبة الخامسة في ترتيب حسب الفرق في بطولة افريقيا (جميع الفئات), التي جرت اليوم الاحد بالمحطة الحموية بالحمامات (تونس).

واحسن نتيجة حققها المنتخب الوطني, كانت ليوسف بن كرداخ الذي واجه منافسة قوية من العدائين الكينيين, الاثيوبيين والأوغنديين, حيث احتل المركز ال16.

وبالنسبة للدوليين الاخرين (رجال), اكتفوا بمراتب نوعا ما متأخرة, بدء بنبيل حناشي الذي انهى السباق في المرتبة ال22, متفوقا على اربعة من مواطنيه وبفارق بعض الثواني وهم: هشام بوشيشة (ال23) ويوسف عدوش (ال24) وعلي قرين (ال25) ورمضان أوراغي (ال27).

وتوجت كينيا بسباق حسب الفرق, عند الاكابر, متبوعة بأثيوبيا (الثانية) وأوغندا (الثالثة), المختصين في هذا النوع من السباقات.

ولدى الكبريات فكانت أحسن نتيجة جزائرية من نصيب العداءة مليكة بن دربال التي حلت في الصف ال15.

وانطلقت الطبعة السادسة للبطولة الافريقية للعدو الريفي, صباح اليوم الاحد, بإجراء سباق خاص بالاناث (20 سنة) لمسافة 6 كلم ,متبوعا باخر للذكور (اقل من 20سنة) لمسافة 8كلم واختتم بسباق للكبريات على مسافة 10كلم ثم الاكابر في نفس المسافة.

وبالإضافة الى تونس (البلد المنظم) والجزائر, تشارك العديد من البدان في هذا الحدث القاري منهم, الكونغو الديمقراطية, الرأس الاخضر, أوغندا, ليبيريا, السيشل, اثيوبيا, انغولا, كينيا وليبيا.

للتذكير فإن النسخة الماضية للبطولة الافريقية للعدو الريفي, جرت يوم 18 مارس 2018 بولاية الشلف (الجزائر), بينما ألغيت الطبعات الاخرى بسبب انتشار جائحة كوفيد-19.