ترياتلون / الألعاب الإفريقية-2024: " منافسة كأس إفريقيا كانت مرحلة تحضيرية لرياضيينا لموعد غانا"

الجزائر - كانت المشاركة الجزائرية في منافسة كأس إفريقيا لرياضة الترياتلون بمدينة شرم الشيخ المصرية, مثابة محطة تحضيرية جيدة للرياضيين الاربعة قبل خوض غمار الألعاب الإفريقية-2024 المقررة بالعاصمة الغانية أكرا خلال الفترة الممتدة بين 8 و 23 مارس المقبل, حسب تصريحات مدرب المنتخب الوطني، صالح لرقم.

وقال الناخب الوطني في اتصال مع (وأج): " لقد أصررنا على المشاركة في هذه كأس إفريقيا للترياتلون للدخول في أجواء البطولات القارية حتى نسمح لرياضيينا بكسب منافسة دولية إضافية ويكونوا جاهزين لتمثيل الراية الوطنية في الألعاب الإفريقية وكذا لتقييم مدى جاهزيتهم في منافسة رسمية", مضيفا أن "النقطة السلبية في طبعة شرم الشيخ هو كون أن المنافسة جرت في مضمار جديد خاص بسباق الدراجات، الذي لم يلائم العديد من الرياضيين بسبب نوعية الأرضية".

وكانت رياضة الترياتلون الجزائرية ممثلة في موعد شرم الشيخ بالرباعي الذي تقدمه أسامة هلال بروان (بطل الجزائر ومصنف 13 إفريقيا) والناشط بنادي الباهية نوتيك وهران، و زميله في الفريق معمر فتحي غوثي، بالإضافة إلى العداء محمد سامي عقاب (19 سنة) من نادي مون ريون الجزائر و أمينة مالجي (المصنفة السابعة في القارة السمراء) والتي تحمل أيضا قميص النادي العاصمي مون ريون.

ومن حيث النتائج المسجلة, احتل العداء الجزائري أسامة هلال بروان في ختام سباق النخبة (رجال)، المركز الـ30 بتوقيت: 1 سا و02 د و20 ثا من أصل 46 عداء أنهوا سباق الركض أحد الرياضات الثلاثة التي يتشكل منها الترياتلون بالاضافة إلى السباحة و الدراجة. أمما مواطناه معمر فتحي غوثي فحل في الصف الـ36 (1سا و06د و09ثا) و محمد سامي عقاب في المرتبة الـ37 (1سا و06د و15 ثا)، بينما حلت أمينة مالجي في سباق النخبة (سيدات) في المرتبة الـ13 بتوقيت: 1سا و13د و30ثا من أصل 19 عداءة.

وأضاف المدرب الوطني صالح لرقم : "الثنائي هلال بروان ومالجي قدما مردودا طيبا. فالأزمنة المحققة ليست معيارا حقيقيا بالنظر إلى نوعية المضمار الجديد، حتى غوثي أدى ما عليه.

بالنسبة للشاب عقاب فلقد لاقى بعض الصعاب في تسيير السباق في أول مشاركة له مع الأكابر في سباق النخبة، لكنه أحرز توقيتا محترما. المستوى العام كان جيدا في ظل مشاركة الكثير من الأوروبيين و من أمريكا اللاتينية في سبيل جمع نقاط للاقتراب من التأهل إلى الالعاب الأولمبية بباريس-2024".

وتنافس المتسابقون خلال محطة كأس إفريقيا-2024 بشرم الشيخ، على المسافة نصف الأولمبية التي تشمل : 750 متر سباحة في المياه الحرة و 20 كلم دراجة و 5 كلم ركض.