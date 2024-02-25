القفز على الحواجز(المسابقة الوطنية): تتويج الفارس مندر ماحي بالجائزة الكبرى نجمتين

وهران - توج الفارس منذر ماحي من نادي نجم الشرق لقسنطينة مساء السبت بالجائزة الكبرى ذات النجمتين لحساب الأسبوع الأول من المسابقة الوطنية للقفز على الحواجز التي جرت على مدار ثلاثة أيام في مركز الفروسية "مونتي كريستو" بالسانية(وهران).

وقطع الفارس منذر ماحي الذي كان ممتطيا الفرس "شيلينغ " المطاف بدون خطأ على حواجز علوها 1 متر و 30 سم فيما عاد المركز الثاني للفارس آيت لونيس إبراهيم من نادي شبيبة تيقصراين على جواد "بوني منتان" و الثالث بوختلة عبد الرحمان من نادي برج الكيفان على صهوة "قولد".

وقد جرت هده المسابقة نجمتين على جولتين تخليدا لأرواح أربعة فرسان كل من الأخوين زعور حيدر وعلي وهيتم خليل وكوموكوف محمد اللذين توفيا شهر يناير الماضي بمشاركة حوالي ثلاثين فارسا من الدرجة الأولى والثانية وخيول 6 سنوات فما فوق قدموا عرضًا رائعًا لعشاق ركوب الخيل.

عند الأواسط فاز الفارس مصطفاوي صهيب من نادي "متيجة البليدة" ممتطيا " أب تو يو سمايلي" بالجائزة الكبرى على حواجز علوها 1 متر و 25 سم بينما فاز الفارس الشاب حمزة شريف عبد الرحمان من نادي الوهراني على جواد "بوليون" بجائزة الأشبال على ارتفاع 1 متر و 20سم.

وقد تألقت في هده المسابقة الافتتاحية للموسم الفروسية الطالبة الشابة الفارسة سوسن ربيعة الهواري من نادي الفروسية "مونتي كريستو" بوهران محققة عرضً رائع لعشاق الفروسية الذين حضروا بأعداد كبيرة.

وفي تقييمه لهذه التظاهرة صرح مدير المنافسة عزالدين ايت يوسف أن المسابقات جرت بشكل جيد للغاية وأن التنظيم كان محكما على ميدان دو مواصفات العالمية وكذا المستوى فني "مقبول" مشيرا بان أداء الفرسان كان مشجع للغاية لدينا حاليًا جيل رائع جدًا من الفرسان الشباب ومواهب لها مستقبل.

وتميزت هذه التظاهرة الرياضية للفروسية بإجراء 15 مسابقة أهمها نهائيات الجائزة الكبرى أكابر نجمتين و الجائزة للأشبال و الأواسط التي عرفت إقبالا كبيرا للجمهور من عشاق ركوب الخيل.

وشكل هذا الموعد الرياضي بوهران المليء بالإثارة والتنافس فرصة للفرسان وخيولهم من أجل تحقيق نقاط ليكونــوا في دائــرة التواجــد في صفــوف المنتخب الوطنيــة لتمثيــل الجزائر في المحافل الدولية.

وعرفت هده التظاهرة الرياضية افتتاحية للموسم الجديد للرياضة القفز على الحواجز المنظمة على مدار ثلاثة أيام من طرف نادي الفروسية "مونتي كريستو" بوهران بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للفروسية مشاركة من 170 فارسًا وفارسة من فئات الأشبال الأواسط والأكابر يمثلون 25 ناديا من مختلف الوطنية للفروسية.

وفي ختام هذا الموعد الرياضي منحت جوائز للفائزين بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية للفروسية و رؤساء الفرق والفرسان القدماء من عائلة الفروسية.