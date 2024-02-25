Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس إفريقيا للأمم-2024 للسيدات/ودية: فوز المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو 2-0

  أدرج يـوم : الأحد, 25 فيفري 2024 11:16     الفئـة : رياضــة
كأس إفريقيا للأمم-2024 للسيدات/ودية: فوز المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو 2-0

الجزائر - فاز المنتخب الوطني للسيدات على نظيره البوركينابي بنتيجة (2-0) في المباراة الودية الأولى التي جرت مساء أمس السبت بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، في إطار استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا-2024 للسيدات، حسبما أوردته الاتحادية الجزائرية (فاف) اليوم الاحد على موقعها الرسمي.

و افتتح المنتخب الوطني باب التسجيل في الدقيقة ال32 عن طريق اللاعبة باتوري شانا قبل أن تضيف هدافة الخضر نعيمة بوهني الهدف الثاني في الدقيقة 61.

و سمح هذا اللقاء الودي للناخب الوطني فريد بن ستيتي إشراك العديد من اللاعبات حيث أجرى تغييرات شملت 11 لاعبة خلال الشوط الثاني.

و يلتقي المنتخب الوطني بنظيره البوركينابي في مواجهة ودية ثانية يوم الثلاثاء (00ر16)  بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة).

و كان الناخب الوطني قد استدعى 29 لاعبة للمشاركة في تربص تحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة) و الذي يستمر إلى غاية 28 فبراير.

وتعود آخر مشاركة جزائرية في نهائيات كأس افريقيا للأمم الى طبعة 2018 بغانا والتي عرفت خروج المنتخب من الدور الاول للمنافسة.

وقبل ذلك كانت الجزائر قد شاركت أربع مرات في نهائيات "الكان" للسيدات وكان ذلك في طبعات : 2004, 2006, 2010 و 2014.

آخر تعديل على الأحد, 25 فيفري 2024 11:21
كلـمات مفتـاحيــة :
كأس إفريقيا للأمم-2024 للسيدات/ودية: فوز المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو 2-0
  أدرج يـوم : الأحد, 25 فيفري 2024 11:16     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.25

السيد عرقاب يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية لنظيره العراقي

24.02.25

رئيس الجمهورية يشرف على مراسم التدشين الرسمي لجامع الجزائر

24.02.25

المؤتمر ال15 للنقابة البرتغالية يدعو لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي

24.02.25

رئيس الجمهورية يصل إلى جامع الجزائر للإشراف على مراسم التدشين الرسمي لهذا الصرح

24.02.25

كأس إفريقيا للأمم-2024 للسيدات/ودية: فوز المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو 2-0

24.02.25

سوق أهراس: تخصيص 10 مليار دج لإنجاز مشروع هيكلي لتحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.22

رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الموريتاني بمطار تندوف

24.02.22

إرجاء عرض مشروع القانون الأساسي لمنتسبي قطاع التربية لأجل ومزيد من المكتسبات

24.02.22

وزير الشؤون الدينية والأوقاف يتحادث مع نظيره التونسي

24.02.22

رئيس الجمهورية يحل بولاية تندوف

24.02.21

السيد بوغالي يتحادث بعمان مع رئيس الوزراء الأردني

24.02.22

رئيس الجمهورية يغادر ولاية تندوف