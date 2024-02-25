كأس إفريقيا للأمم-2024 للسيدات/ودية: فوز المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو 2-0

الجزائر - فاز المنتخب الوطني للسيدات على نظيره البوركينابي بنتيجة (2-0) في المباراة الودية الأولى التي جرت مساء أمس السبت بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، في إطار استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا-2024 للسيدات، حسبما أوردته الاتحادية الجزائرية (فاف) اليوم الاحد على موقعها الرسمي.

و افتتح المنتخب الوطني باب التسجيل في الدقيقة ال32 عن طريق اللاعبة باتوري شانا قبل أن تضيف هدافة الخضر نعيمة بوهني الهدف الثاني في الدقيقة 61.

و سمح هذا اللقاء الودي للناخب الوطني فريد بن ستيتي إشراك العديد من اللاعبات حيث أجرى تغييرات شملت 11 لاعبة خلال الشوط الثاني.

و يلتقي المنتخب الوطني بنظيره البوركينابي في مواجهة ودية ثانية يوم الثلاثاء (00ر16) بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة).

و كان الناخب الوطني قد استدعى 29 لاعبة للمشاركة في تربص تحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة) و الذي يستمر إلى غاية 28 فبراير.

وتعود آخر مشاركة جزائرية في نهائيات كأس افريقيا للأمم الى طبعة 2018 بغانا والتي عرفت خروج المنتخب من الدور الاول للمنافسة.

وقبل ذلك كانت الجزائر قد شاركت أربع مرات في نهائيات "الكان" للسيدات وكان ذلك في طبعات : 2004, 2006, 2010 و 2014.