الرابطة المحترفة: الرائد يكتفي بالتعادل في البيض، ومولودية وهران تقلب الطاولة على اتحاد سوف

الجزائر - اكتفى رائد ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى" موبيليس" لكرة القدم مولودية الجزائر، بتعادل أبيض خارج الديار امام مولودية البيض في الجولة الثامنة عشرة للمنافسة التي انطلقت أمس الجمعة، وهي تفس النتيجة التي آلت إليها مباراة شبيبة القبائل و اتحاد خنشلة، في الوقت الذي سجل فريق مولودية وهران فوزا ثمينا في الأنفاس الأخيرة من اللقاء أمام اتحاد سوف في قمة اصحاب ذيل الترتيب.

كل الأنظار كانت مصوبة نحو ملعب البيض، أين خاضت مولودية الجزائر اختبارا صعبا أمام نظيرتها للبيض، التي برهنت مرة أخرى عن قوتها على ميدانها بدليل أنها حصدت 20 نقطة من أصل 27 ممكنة، كما أنها أطاحت بأسماء كبيرة كان آخرها حامل اللقب، شباب بلوزداد منذ أربعة مواسم (2-1).

بعد هذا التعادل، تعمق تشكيلة المدرب الفرنسي باتريس بومال، الفارق إلى تسع نقاط عن الملاحق البلوزدادي الذي يملك مباراة مؤجلة في برنامجه. أما تشكيلة البيض، فقد تجاوزت صدمة الاقصاء من الكأس، على يد شباب المشرية، لتركز كل جهودها على البطولة.

وافترق فريقا شبيبة القبائل و اتحاد خنشلة اللذان يتقاسمان المركز السادس ب 27 نقطة لكل فريق، على نتيجة التعادل (0-0)، حيث كانت المباراة متكافئة. هذا التعادل يخدم اكثر الفريق الضيف كونه كسب نقطة ثمينة خارج الديار.

وفي قسنطينة، لم يفوت الشباب المحلي فرصة استضافته لجمعية الشلف ليحقق فوزا بالأداء و النتيجة (3-1) من توقيع كل من خالدي (11)، بلحسيني (د 67) و بن شعيرة (د 81) وهو الفوز الذي يمنح "السنافر"الارتقاء الي المرتبة الثالثة رفقة نادي بارادو بمجموع 30 نقطة لكل فريق، و بمباراة زائدة للشباب.

أما جمعية الشلف التي تمكنت من العودة في النتيجة خلال الشوط الأول عن طريق عقيب (د 22)، فتبقى في المركز 12 برصيد 20 نقطة.

أما المباراة الأخيرة في برنامج اليوم السبت، بين المهددين بالسقوط مولودية وهران، و الضيف اتحاد سوف، فقد خاضها الفريقان و الأنصار على الأعصاب، حيث نجح ممثل الجنوب الشرقي في افتتاح باب التسجيل أمام دهشة الجميع، بواسطة الحاج جيلاني (ج 40)، لكن "الحمراوة" الذين شعروا بخطورة الموقف لم يتأخروا في تعديل النتيجة في الدقيقة 51 عن طريق بوسالم، لتزداد حمى المباراة حتي الوقت بدل الضائع (90+4) لتنجح المولودية في تسجيل هدف الفوز بواسطة نعماني الذي سمح لفريقه من تجاوز نجم بن عكنون في الترتيب العام و الصعود للمركز 14، بينما يبقى اتحاد سوف في الصف الأخير برصيد 7 نقاط.

وكانت الدفعة الأولى للجولة ال 18 قد انطلقت يوم أمس الجمعة، حيث كان نجم بن عكنون أكبر مستفيد بتحقيقه لانتصار ثمين أمام شبيبة الساورة (2-0) ليتنفس الصعداء في رحلة البحث عن البقاء، بينما تمر شبيبة الساورة بفترة فراغ بعد تسجيلها لنتائج مخيبة لآمال أنصارها.

من جهته، حقق نجم مقرة مفاجأة من العيار الثقيل بعودته من بسكرة بكامل الزاد بفضل إصابة هداف الفريق حمزة دمان في الدقيقة (30)، وهو الذي كان بمثابة جرعة "أوكسجين" للفريق الذي ابتعد نسبيا عن منطقة الخطر.

وكانت الجولة الـ18 مبتورة من مباراتين. ويتعلق الأمر بشباب بلوزداد -نادي بارادو و اتحاد الجزائر-وفاق سطيف، المؤجلتين إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الشباب والاتحاد في المنافسات الإفريقية للأندية.