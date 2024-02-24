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جمباز/كأس العالم 2024 (مرحلة كوتبوس) : الجزائرية كيليا نمور تتوج بذهبية اختصاص العمودين غير المتوازيين

  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 19:34     الفئـة : رياضــة
جمباز/كأس العالم 2024 (مرحلة كوتبوس) : الجزائرية كيليا نمور تتوج بذهبية اختصاص العمودين غير المتوازيين

كوتبوس (ألمانيا) - توجت الجمبازية الجزائرية, كيليا نمور, بالميدالية الذهبية لاختصاص العمودين غير المتوازيين, اليوم السبت, خلال مرحلة كأس العالم 2024  التي تقام حاليا في مدينة كوتبوس بألمانيا.

وجاء هذا التتويج بفضل حصول كيليا نمور (17 سنة) على أعلى علامة والمقدرة بـ15.433 نقطة بدرجة صعوبة تقدر بـ7, متقدمة على صاحبة المركز الثاني, البيلاروسية آلينا تسيتافيتس, التي تحصلت على 14.100 نقطة, في الوقت الذي حلت فيه البلجيكية مايلي براسار الصف الثالث بمجموع 13.700 نقطة.

وفضلا عن العمودين غير المتوازيين, الذي يعد اختصاصها المفضل, ستكون الجمبازية الجزائرية معنية بنهائيين اثنين وهما عارضة التوازن و الحركات الأرضية.

وبغض النظر عن النتائج المحققة, تستغل نمور هذه المنافسة للتحضير للبطولة الإفريقية المقبلة المقررة من 30 أبريل إلى 7 مايو.

كما ستحاول احسن رياضية جزائرية لسنة 2023  الفوز بميداليات إضافية في الجهازين الآخرين.

وستقام نهائيات عارضة التوازن يوم الأحد ابتداء من الساعة 14:05 ونهائيات الحركات الأرضية ابتداء من الساعة 15:06 (بتوقيت الجزائر).

وعقب المراحل الأربع لكأس العالم, يتأهل إلى الألعاب الأولمبية-2024 صاحبا المركزين الأولين عن كل اختصاص من الاختصاصات الاربعة (واحد عن كل بلد وواحد عن كل اختصاص) يمثلون بلدا غير متأهل, حيث يحصل المتأهلون على تذكرة فردية للموعد الأولمبي.

ويشترط على الجمبازيين المشاركة على الأقل في ثلاث مراحل من بين الأربعة لكأس العالم, من أجل التصديق على تأهلهم الى اولمبياد باريس (فرنسا) المقبلة.

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جمباز/كأس العالم 2024 (مرحلة كوتبوس) : الجزائرية كيليا نمور تتوج بذهبية اختصاص العمودين غير المتوازيين
  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 19:34     الفئـة : رياضــة   شارك

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