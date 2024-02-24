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الألعاب الافريقية أكرا-2023 : الجزائر ب 224 رياضيا في 18 نوعا من الرياضات

  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 17:05     الفئـة : رياضــة
الألعاب الافريقية أكرا-2023 : الجزائر ب 224 رياضيا في 18 نوعا من الرياضات

الجزائر - تشارك الجزائر  في النسخة 13 للألعاب الافريقية - 2023 , المقررة بالعاصمة الغانية أكرا (  8-23 مارس) , بوفد يضم 224 رياضيا في 18 نوعا من الرياضات, حسبما أعلنت عنه اليوم السبت اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية.

و ستكون ألعاب القوى, الرياضة الأكثر تمثيلا ب 24 عنصرا متبوعة بالملاكمة (20), الكاراتي دو (19) و السباحة (18).

في الرياضات الجماعية ستشارك الجزائر في كرة اليد (سيدات), كرة السلة 3 × 3 (رجال و سيدات) و الكرة الطائرة (سيدات) و الكرة الطائرة الشاطئية).

كما سيكون الرياضيون الجزائريون حاضرين في منافسات كرة الريشة (12) والدراجات (16)  و تنس الطاولة (10) و تنس الميدان (6) و الترياتلون (4) و الشطرنج (2), و الجيدو (15), و التاي كواندو (8) و رفع ا|لأثقال (11) و المصارعة المشتركة (11).

من جهة أخرى, أعلنت اللجنة  الأولمبية بأن رئيس الوفد الجزائري في الألعاب الإفريقية-2023, كمال سعيدي سيعقد يوم الاثنين المقبل ندوة صحفية بمقر الهيئة الأولمبية ابتداء من الساعة (00ر10).

و  تضم النسخة 13 للألعاب الإفريقية بأكرا-2023 المبرمجة من 8 الى 23 مارس, 29 مسابقة رياضية من بينها 8 تأهيلية لأولمبياد-2024 بباريس.

و الرياضات الثمانية التأهيلية لأولمبياد باريس-2024 هي: ألعاب القوى, البادمنتون, الدراجات, السباحة, تنس الطاولة, تنس الميدان, ترياتلون و المصارعة المشتركة.

أما الرياضات الأخرى فهي الطائرة الشاطئية و كرة السلة 3× 3, و الملاكمة والشطرنج و الكريكت, و كرة القدم, و كرة اليد, و الهوكي و الجودو و الكاراتي دو و الريغبي, و التاي كواندو, والكرة الطائرة, و رفع الأثقال و اليد الحديدية.

كما اختار المنظمون ايضا ستة اختصاصات استعراضية وهي: إي سبور (أو الرياضات الالكترونية), الفنون القتالية المختلطة, بيكل بول (رياضة تجمع بين عناصر كرة الريشة والطاولة التنس), الصامبو, السكرابل, السبيد بال.

ومن المنتظر مشاركة ما لا يقل عن 5000 رياضي من 55 بلدا في موعد اكرا .

 

قائمة الرياضات و عدد الرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب الإقريقية-2023:

 

التخصص                                                       عدد الرياضيين

 

  1. ألعاب القوى                                             24
  2. بادمنتون                                                  12
  3. دراجات                                                  16
  4. سباحة                                                  18
  5. تنس الطاولة                                            5
  6. تنس                                                      8
  7. ترياتلون                                                  4
  8. كرة السلة 3× 3                                     12
  9. الكرة الطائرة الشاطئية                              2
  10. ملاكمة                                                 20
  11. شطرنج                                                 2

12.كرة اليد                                                      16

13.جودو                                                         15

14.كاراتي-دو                                                   19

15.تاي كواندو                                                   8

16.الكرة الطائرة                                               16

  1. رفع الأثقال                                           11

18.الصراعات المشتركة                                     11.

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الألعاب الافريقية أكرا-2023 : الجزائر ب 224 رياضيا في 18 نوعا من الرياضات
  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 17:05     الفئـة : رياضــة   شارك

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