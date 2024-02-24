كرة القدم/كأس الكونفدرالية: هلال بنغازي- اتحاد الجزائر: "أصحاب اللونين "الأحمر و الأسود" للحفاظ على سلسلتهم الايجابية

الجزائر - سيكون ممثل الجزائر في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, اتحاد الجزائر في مواجهة رفع التحدي يوم الأحد بملعب الشهداء "بنينة" أمام نظيره الليبي هلال بنغازي, بدون حضور الجمهور (سا 00ر17) بهدف المحافظة على سجله الخالي من الهزائم في هذه المنافسة القارية, و خاصة وضع حد لنتائجه المتواضعة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى موبيليس.

تشكيلة اللونين ''الأحمر و الأسود'' (حاملة الكأس) ومتصدرة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط, تنقلت إلى ليبيا بنية العودة بنتيجة إيجابية و خاصة استعادة الثقة في النفس, سيما بعد تسجيلها لثلاث هزائم متتالية في منافسة الرابطة الأولى "موبيليس".

و يقول مدرب اتحاد الجزائر, الإسباني خوان كارلوس غاريدو حول مواجهة يوم غد الاحد :" إنها مباراة هامة بالنسبة لنا, حيث تضمن لنا المركز الأول للمجموعة في حال الفوز. صحيح, أننا نمر بفترة صعبة في البطولة, لكننا نعمل جاهدين لتدارك الأمور. فالاتحاد فريق كبير, و هدفنا يتمثل في الاحتفاظ بالكأس الافريقية".

و بخصوص التعداد, يعاني الفريق العاصمي من غياب أربعة لاعبين أساسيين, و هم: المدافع لعمارة, لاعبا الوسط بن زازة و بوخنشوش و المهاجم بلقاسمي الذين يعانون من إصابات مختلفة التي تحول دون مشاركتهم في اللقاء.

وعن هذه الغيابات بالجملة قال المدرب غاريدو :" تمنيت لو كل عناصر التشكيلة حاضرة للمشاركة في هذا اللقاء لكن هذه كرة القدم, هناك غيابات و علينا التعامل معها. فاللاعبون الحاضرون مستعدون لرفع التحدي".

و علق من جهته المهاجم الدولي الكاميروني المستقدم خلال مرحلة الانتقالات الشتوية, ليونال آتيبة -نادي دينامو دوالا/ الكاميروني) على هذا الموعد القاري مبديا رغبته في الفوز بالمباراة حيث قال:"سيكون شيء جميل لو نفوز في ليبيا, خاصة من الناحية المعنوية. نحن بحاجة لفوز لاستعادة الثقة بالنفس, تحسبا لبقية مشوار البطولة".

من جهته, ليس أمام النادي الليبي (م 4 - 3 ن) خيار آخر سوى الفوز بالمباراة من أجل إعادة بعث حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي. فالانتصار باللقاء سيكون هاما بالنسبة للاعبي المدرب الصربي زوران مانوجلوفيتش الذي سبق له أن اشرف على العارضة الفنية لشباب بلوزداد خلال موسم 2021.

و سجل زملاء اللاعب فيصل البدري ثلاثة انتصارات متتالية في البطولة الليبية و هو ما سمح لهم الارتقاء لمركز الوصافة في الترتيب العام برصيد 25 نقطة, على بعد ثلاث نقاط عن الرائد النصر الليبي وهو ما يؤكد ان الفريق يمر بفترة جيدة و قد يشكل مشاكل كثيرة لاتحاد الجزائر.

و تقام المباراة الثانية للمجموعة الأولى بين سوبر سبور الجنوب إفريقي (3-3 نقاط) الذي يستضيف بميدانه نادي فيوتشر المصري (2 - 7ن) لإعادة بعث حظوظه في التأهل, كون الهزيمة أو التعادل تقصي النادي الجنوب الإفريقي من المنافسة فيما سيسعى الممثل المصري الى تعزيز مكانته و الاقتراب اكثر من التأهل الي الدور المقبل.

و يتأهل الأولان عن المجموعة للدور ربع النهائي.