البطولة الافريقية للمواي طاي: الجزائر تحرز تسع ميداليات

و كانت الميداليات الذهبية من نصيب معمري شريف وائل (+91 كلغ)، صفصافي عبد الرزاق (- 91 كلغ), أقرسيف يسين (-86 كلغ), بينما نال الميداليات الفضية كل من باسطة عبد المنعم (- 60 كلغ), شريف فارس (- 75 كلغ) ومشراوي بلقيس (- 57 كلغ) في اختصاص واي كرو.
و تحصل على الميداليات البرونزية آيت واعلي ميسيبسا (- 67 كلغ), كرلوف فدوى (- 48 كلغ) و مشراوي بلقيس (- 57 كلغ).
وشهدت البطولة القارية مشاركة 11 بلدا, ويتعلق الأمر بكل من مصر (البلد المنظم), الجزائر, تونس, ليبيا, السودان, جزر موريس, المغرب, الكاميرون, السنغال, كوت ديفوار والكونغو.
وكانت هذه المنافسة الافريقية مؤهلة الى الطبعة الـ12 للألعاب العالمية بمدينة شينغدو الصينية والمقررة في الفترة ما بين 7 و 17 أغسطس 2025.