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البطولة الافريقية للمواي طاي: الجزائر تحرز تسع ميداليات

  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 12:55     الفئـة : رياضــة
البطولة الافريقية للمواي طاي: الجزائر تحرز تسع ميداليات

الجزائر - أحرز المنتخب الجزائري للمواي طاي تسع ميداليات (3 ذهبيات، 3 فضيات و 3 برونزيات) خلال البطولة الافريقية (أكابر/رجال-سيدات) التي جرت من 22 إلى 24 فبراير بالعاصمة المصرية القاهرة.

و كانت الميداليات الذهبية من نصيب معمري شريف وائل (+91 كلغ)، صفصافي عبد الرزاق (- 91 كلغ), أقرسيف يسين (-86 كلغ), بينما نال الميداليات الفضية كل من باسطة عبد المنعم (- 60 كلغ), شريف فارس (- 75 كلغ) ومشراوي بلقيس (- 57 كلغ) في اختصاص واي كرو.

و تحصل على الميداليات البرونزية  آيت واعلي ميسيبسا (- 67 كلغ), كرلوف فدوى (- 48 كلغ) و مشراوي بلقيس (- 57 كلغ).

وشهدت البطولة القارية مشاركة 11 بلدا, ويتعلق الأمر بكل من مصر (البلد المنظم), الجزائر, تونس, ليبيا, السودان, جزر موريس, المغرب, الكاميرون, السنغال, كوت ديفوار والكونغو.

وكانت هذه المنافسة الافريقية مؤهلة الى الطبعة الـ12 للألعاب العالمية بمدينة شينغدو الصينية والمقررة في الفترة ما بين 7 و 17  أغسطس 2025.

 

 

آخر تعديل على السبت, 24 فيفري 2024 13:13
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البطولة الافريقية للمواي طاي: الجزائر تحرز تسع ميداليات
  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 12:55     الفئـة : رياضــة   شارك

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