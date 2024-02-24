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جمباز/مرحلة كأس العالم: تأهل كيليا نمور إلى ثلاثة نهائيات في كوتبوس بألمانيا

  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 11:43     الفئـة : رياضــة

كوتبوس (ألمانيا) - تأهلت الجمبازية الجزائرية كيليا نمور إلى ثلاثة نهائيات (العمودين غير المتوازيين، عارضة التوازن و الأرضية) ، خلال مرحلة كأس العالم التي تقام حاليا في مدينة كوتبوس بألمانيا.

و بدأت الجزائرية البالغة من العمر 17 عاما والتي تأهلت لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس المنافسة بتأهل مستحق و مبهر على العمودين غير المتوازيين، مع حصولها على أعلى تصنيف صعب في المسابقة (6.9)، ولكن أيضا و قبل كل شيء بقيامها لعمل جيد مما سمح لها بإنهاء المنافسة في الصدارة بنقطة  15.433.

ويعتبر هذا الإنجاز الذي حققته الجزائرية أقوى من أدائها في بطولة العالم في أكتوبر الماضي، حيث حصلت على الميدالية الفضية (15.200 في التصفيات، 15.033 في النهائي)، وهو أفضل أداء شخصي جديد لها. وسيقام نهائي العمودين غير المتوازيين اليوم السبت على الساعة 15:58 مساءا (توقيت الجزائر).

كما اجتازت أفضل رياضية جزائرية لسنة 2023 عتبة التأهل على جهازين آخرين و هما عارضة التوازن والأرضية. فعلى عارضة التوازن، الجهاز الذي يعتبر نقطة قوتها الثانية خلف العمودين، قدمت كيليا نمور مرة أخرى أداء قويا حيث حصلت على 14.133 (6.0 في الصعوبة، 8.133 في التنفيذ)، مما وضعها في المركز الثاني، خلف الصينية ياكين تشو ( 14.533)، نائبة بطلة العالم في الجهاز.

وعلى الأرضية، حصلت الجزائرية على 12.833 مما ضمن لها المركز السادس في التصفيات، وهو ما يكفي للتأهل إلى النهائي.

وحققت كيليا نمور التي تشارك في هذه المنافسة في إطار التحضير لبطولة إفريقيا المقبلة (من 30 أبريل إلى 7 مايو)، نجاحا كبيرا حيث ستحاول الفوز بميدالية في جميع الأجهزة الثلاثة. وستقام نهائيات عارضة التوازن يوم الأحد ابتداء من الساعة 14:05 ونهائيات الأرضية ابتداء من الساعة 15:06 (بتوقيت الجزائر).

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جمباز/مرحلة كأس العالم: تأهل كيليا نمور إلى ثلاثة نهائيات في كوتبوس بألمانيا
  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 11:43     الفئـة : رياضــة   شارك

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