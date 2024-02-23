كرة القدم /الرابطة الأولى: فوز ثمين لنجمي بن عكنون ومقرة في سباق البقاء

الجزائر - انطلقت مباريات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى" موبيليس" لكرة القدم، اليوم الجمعة، بتسجيل كل من نجم بن عكنون و نظيره لمقرة انتصارا ثمينا أمام على التوالي شبيبة الساورة (2-0) و اتحاد بسكرة (1-0)، في رحلة ضمان البقاء في بطولة الأضواء.

ولم يفوت نجم بن عكنون فرصة استضافته لشبيبة الساورة على ملعب 20 أوت 1955 ليظفر بكامل الزاد بهدف في كل شوط من توقيع طالح (د 29) و أوجان (د 85)، ليبتعد مؤقتا من منطقة الهبوط الي رابطة الهواة في انتظار إجراء المباراة الحاسمة "بست نقاط" المقررة غدا السبت بوهران بين المولودية المحلية و اتحاد سوف.

أما شبيبة الساورة فهي تمر بفترة فراغ بعد تسجيلها لنتائج مخيبة لآمال أنصارها و التي قذفت بها للمركز الحادي عشرة برصيد 23 نقطة، وهو الفريق المتعود على احتلال مراتب متقدمة في المواسم الأخيرة والتي مكنته من المشاركة في المنافسات الإفريقية للأندية.

من جهته، حقق نجم مقرة مفاجأة من العيار الثقيل بعودته من بسكرة بكامل الزاد بفضل إصابة هداف الفريق حمزة دمان في الدقيقة (30). هذا الانتصار كان بمثابة جرعة "أوكسجين" للفريق الذي ابتعد نسبيا عن منطقة الخطر بصعوده للمركز (12) رفقة جمعية الشلف مع مباراة مؤجلة للأولمبي.

أما اتحاد بسكرة فهو يعاني بدوره على غرار نادي الجنوب الغربي، حيث بدأت نتائجه في التدهور بعد مرحلة ذهاب موفقة، ليحتل حاليا المركز التاسع بمجموع 24 نقطة رفقة مولودية البيض.

هذه الأخيرة، ستلعب يوم غد السبت مباراة في القمة أمام متصدر الترتيب، مولودية الجزائر، حيث ستعمل على تدارك إقصائها المفاجئ من منافسة كأس الجزائر على يد اتحاد المشرية (قسم الهواة) في بحر الاسبوع.

وستكون لشباب قسنطينة فرصة سانحة لرد الاعتبار عند استقباله لجمعية الشلف في مباراة تبدو مبدئيا في متناول المحليين. لكن على أشبال المدرب عبد القادر عمراني، توخي الحذر امام جمعية الشلف التي تطمح هي الاخرى إلى تأكيد استفاقتها حيث لم تتجرع مرارة الهزيمة منذ ثلاث مباريات في كل المنافسات.

كما يتقابل فريقا شبيبة القبائل و اتحاد خنشلة اللذين يتقاسمان مع اتحاد الجزائر المركز السادس ب 26 نقطة لكل فريق، بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، في مباراة متكافئة ومفتوحة على كل الاحتمالات.

وستكون الجولة الـ18 مبتورة من مباراتين. ويتعلق الأمر بشباب بلوزداد -نادي بارادو واتحاد الجزائر-وفاق سطيف، المؤجلتين إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الشباب والاتحاد في المنافسات الإفريقية للأندية.