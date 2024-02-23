دراجة الطريق/ سباق دولي بكيب تاون: الجزائري أسامة عبد الله ميموني في المرتبة الثالثة

وتمكن ميموني من الانفلات من الكوكبة بمعية 4 دراجين قبل أن ينهي السباق الذي جرى في مسلك مغلك في المرتبة الثالثة وراء الجنوب الافريقي هانرو جيلدنهويس والناميبي أليكس ميلر المعروف في منافسات الدراجة الجبلية للمحترفين على المستوى العالمي.
وجاء السباق سريع حيث سجل الفائزون معدل سرعة 44 كلم في الساعة.
ودخل الدراج الجزائري الاخر سليمان بضليس ضمن الكوكبة الثانية التي تأخرت ب 45 ثانية عن أصحاب المراتب الاولى.
ويتواجد الثنائي الجزائري في تربص في المركز الاتحاد الدولي بجنوب افريقيا الي غاية 1 مارس المقبل تحت قيادة المدرب دوربان بنجامان.
وشارك الثنائي الجزائري في سباقين بجنوب افريقيا.