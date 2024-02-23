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دراجة الطريق/ سباق دولي بكيب تاون: الجزائري أسامة عبد الله ميموني في المرتبة الثالثة

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 فيفري 2024 17:18     الفئـة : رياضــة

جوهانسبورغ - حقق الدراج الجزائري اسامة عبد الله ميموني نتيجة  ايجابية باحتلاله المركز الثالث في سباق الساعة الذي جرى امس الخميس في كيب تاون (جنوب افريقيا) بمشاركة ازيد من 90 متسابق.

وتمكن ميموني من الانفلات من الكوكبة بمعية 4 دراجين قبل أن ينهي السباق الذي جرى في مسلك مغلك  في المرتبة الثالثة وراء الجنوب الافريقي هانرو جيلدنهويس والناميبي أليكس ميلر  المعروف في منافسات الدراجة الجبلية للمحترفين على المستوى العالمي.

وجاء السباق سريع حيث سجل الفائزون معدل سرعة 44 كلم في الساعة.

ودخل الدراج الجزائري الاخر سليمان بضليس ضمن الكوكبة الثانية التي تأخرت ب 45 ثانية عن أصحاب المراتب الاولى.

ويتواجد الثنائي الجزائري في تربص في المركز الاتحاد الدولي بجنوب افريقيا الي غاية 1 مارس المقبل تحت قيادة المدرب  دوربان بنجامان.

وشارك الثنائي الجزائري في سباقين بجنوب افريقيا.

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دراجة الطريق/ سباق دولي بكيب تاون: الجزائري أسامة عبد الله ميموني في المرتبة الثالثة
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 فيفري 2024 17:18     الفئـة : رياضــة   شارك

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