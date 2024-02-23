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كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يرعى الطبعة الثالثة 

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 فيفري 2024 15:37     الفئـة : رياضــة
كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يرعى الطبعة الثالثة 

الجزائر -  سيرعى الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين (UNEP) النسخة الثالثة من دورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة 2024 التي تنظمها المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين وذلك بموجب الاتفاقية التي تم إبرامهما بين الطرفين، أمس الخميس، حسبما جاء اليوم الجمعة في بيان للمنظمة.

" بموجب هذه الاتفاقية، سيكون مسمى هذه الفعالية التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك المقبل: دورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة 2024-الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين"، كما أضاف بيان المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين.

وتبعا لذلك، سيكون الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين الراعي الرئيسي والرسمي للدورة، من خلال شعاره وشعارات أعضائه على وسائط التواصل المتاحة (أقمصة الفرق المشاركة، الفضاءات والملصقات الاشهارية..).

وأوضح البيان أن "هذه الشراكة ستسمح للمنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين بضمان نجاح هذا الحدث الرياضي "البارز"، وإعطائه بعدا أكثر أهمية"، متوجها بالشكر الجزيل للاتحاد الوطني للمقاولين العموميين على دعمه وثقته ومساهمته القيمة.

يذكر أن دورة رمضان 2024، أصبحت تقليدية وستخلد، كما جرت العادة، زملاء التحقوا بالرفيق الأعلى مؤخرا، وكل الإعلاميين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الصهيوني المتواصلة على قطاع غزة.

وعرفت الطبعة المنصرمة لدورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة-2023 تتويج فريق "كنال ألجيري" بعد فوزه في اللقاء النهائي على "الشروق نيوز" بنتيجة (4-1، الشوط الاول (3-0)، في سهرة رمضانية بالقاعة البيضاوية التابعة للمركب الاولمبي -محمد بوضياف- بالعاصمة، بحضور عدة شخصيات سياسة، رياضية وثقافية.

وعادت المرتبة الثالثة للدورة الى فريق "ديزاد توب" الفائز في اللقاء الترتيبي أمام "ديزاد ماتش" التي نالت "الروح الرياضية" في هذه الدورة.

وسجلت دورة-2023 مشاركة 28 فريقا من مختلف المؤسسات الاعلامية الوطنية وأقيمت تحت شعار "لن ننساكم".

آخر تعديل على الجمعة, 23 فيفري 2024 16:36
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كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يرعى الطبعة الثالثة 
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 فيفري 2024 15:37     الفئـة : رياضــة   شارك

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