ترياتلون/مرحلة كأس إفريقيا-2024: الجزائر تشارك بأربعة عدائين في شرم الشيخ

و يسجل سباق النخبة للرجال، مشاركة الثلاثي الدولي الجزائري، يتقدمهم بطل الجزائر أسامة هلال بروان، الناشط بنادي الباهية نوتيك وهران، و زميله بالفريق معمر فتحي غوثي، بالإضافة إلى العداء الشاب محمد سامي (19 سنة) عقاب من نادي مون ريون الجزائر.
و لدى السيدات ستكون الجزائر ممثلة بعداءة نادي مون ريون الجزائر، أمينة مالجي.
و تسعى العناصر الوطنية لا سيما الثنائي هلال بروان ومالجي، من خلال هذه المنافسة القارية إلى تحسين ترتيبهم الدولي وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط المؤهلة للألعاب الأولمبية الصيفية باريس-2024 (26 يوليو-11 أغسطس).
و سيتنافس المتسابقون خلال محطة كأس إفريقيا بشرم الشيخ، على المسافة نصف الأولمبية التي تشمل : 750 متر سباحة في المياه الحرة و 20 كلم دراجة و 5 كلم ركض.