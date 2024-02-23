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ترياتلون/مرحلة كأس إفريقيا-2024: الجزائر تشارك بأربعة عدائين في شرم الشيخ

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 فيفري 2024 13:50     الفئـة : رياضــة

الجزائر- يشارك المنتخب الجزائري للترياتلون في مرحلة كأس إفريقيا-2024 المقررة يومي الجمعة والسبت (23-24 فبراير) بمدينة شرم الشيخ المصرية، بأربعة عدائين من بينهم فتاة واحدة، حسب ما علمته وأج من الاتحادية الجزائرية للعبة.

و يسجل سباق النخبة للرجال، مشاركة الثلاثي الدولي الجزائري، يتقدمهم بطل الجزائر أسامة هلال بروان، الناشط بنادي الباهية نوتيك وهران، و زميله بالفريق معمر فتحي غوثي، بالإضافة إلى العداء الشاب محمد سامي (19 سنة) عقاب من نادي مون ريون الجزائر.

و لدى السيدات ستكون الجزائر ممثلة بعداءة نادي مون ريون الجزائر، أمينة مالجي.

و تسعى العناصر الوطنية لا سيما الثنائي هلال بروان ومالجي، من خلال هذه المنافسة القارية إلى تحسين ترتيبهم الدولي وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط المؤهلة للألعاب الأولمبية الصيفية باريس-2024 (26 يوليو-11 أغسطس).

و سيتنافس المتسابقون خلال محطة كأس إفريقيا بشرم الشيخ، على المسافة نصف الأولمبية التي تشمل : 750 متر سباحة في المياه الحرة و 20 كلم دراجة و 5 كلم ركض.

آخر تعديل على الجمعة, 23 فيفري 2024 14:04
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ترياتلون/مرحلة كأس إفريقيا-2024: الجزائر تشارك بأربعة عدائين في شرم الشيخ
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 فيفري 2024 13:50     الفئـة : رياضــة   شارك

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