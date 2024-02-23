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رابطة أبطال إفريقيا/ يونغ أفريكانز- شباب بلوزداد: مهمة شاقة للشباب في دار السلام

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 فيفري 2024 18:30     الفئـة : رياضــة
رابطة أبطال إفريقيا/ يونغ أفريكانز- شباب بلوزداد: مهمة شاقة للشباب في دار السلام

الجزائر - سيخوض فريق شباب بلوزداد، ممثل الجزائر في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، مقابلة صعبة في دار السلام، أمام نادي يونغ أفريكانز التانزاني، يوم غد السبت، بملعب بن جامان مكابا (سا 00ر17) لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة والتي تعتبر منعرجا حاسما للتأهل للدور ربع النهائي للمنافسة القارية.

و يبقى الشباب المتعادل (0-0) الاسبوع الماضي بميدانه أمام الأهلي المصري (حامل اللقب), مطالبا بالظهور بوجه أفضل أمام يونغ أفريكانز الذي يتقاسم معه المركز الثاني بمجموع 5 نقاط.

و سيكون الرهان هاما لأشبال المدرب البرازيلي, ماركوس باكيتا الذين عليهم حسن تسيير هذه الخرجة التي قد تفتح لهم أبواب التأهل للدور المقبل.

و يقول المدافع الأوسط سفيان بوشار العائد للشباب خلال المركاتو الشتوي الأخير بعد تجربة قصيرة قضاها مع العربي الكويتي: " تبدو المباراة صعبة لأول وهلة, لكن اللاعبين واعون بالمهمة الملقاة على عاتقهم. الأهم في مثل هذه المواعيد, الحفاظ على التركيز من أجل العودة بنتيجة جيدة تسمح لنا بالحفاظ على كل حظوظنا".

و بخصوص التعداد, سيكون نادي حي "العقيبة" منقوصا من خدمات الجناح محمد إسلام بكير الغائب لأسباب إدارية و الحارس رايس مبولحي المصاب.

و سيواجه رفاق القائد شعيب كداد المتواجدون منذ يوم الثلاثاء بالعاصمة دار السلام, تشكيلة تانزانية تمر بفترة جيدة, حيث لم تنهزم منذ عشر مباريات في كل المنافسات.

و تعود آخر هزيمة للاعبي المدرب ميغال أنوجال غاموندي الذي سبق له أن تولى العارضة الفنية لبلوزداد, إلى 24 نوفمبر لدى تنقله إلى الجزائر لمواجهة الشباب (3-0) لحساب الجولة الأولى.

و يشكل نادي يونغ أفريكانز الذي يحتل صدارة البطولة التانزانية و بفارق 7 نقاط عن ملاحقيه المباشرين, منافسا عنيدا لممثل الكرة الجزائرية المطالب بدوره باعتماد خطة قوية وموحدة لاجتياز هذه العقبة الهامة.

و سيدير هذه المباراة الحكم المالي بوبو تراوري بمساعدة سايدو تياما (بوركينا فاسو) و ماديبو ساماكي (مالي). أما الحكم الرابع  فهو عصمان دياكيتي (مالي).

و في المباراة الأخرى للمجموعة الرابعة, يواجه المتصدر الأهلي المصري (6 ن) منافسه الغاني ميدياما (4 - 4 ن) يوم الجمعة بمدينة كومازي (سا 00ر14), وهو موعد قد يتيح للأهلي التأهل للدور ربع النهائي في حال الفوز.

و يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي للمنافسة.

آخر تعديل على الجمعة, 23 فيفري 2024 13:19
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رابطة أبطال إفريقيا/ يونغ أفريكانز- شباب بلوزداد: مهمة شاقة للشباب في دار السلام
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 فيفري 2024 18:30     الفئـة : رياضــة   شارك

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